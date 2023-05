A- A+

FAMOSOS Vaquinha para Gil Brother, do Hermes & Renato, ultrapassa meta: "Gratidão" Também conhecido como o Away de Petrópolis, humorista está internado em estado grave após sofrer um Acidente Vascular Cerebral

A campanha de financiamento para o tratamento médico de Gil Brother, humorista que integrou o extinto programa "Hermes & Renato", exibido pela MTV entre 2002 e 2008, ultrapassou — em menos de um dia — a meta de R$ 60 mil. Até a manhã desta quarta-feira (31), a vaquinha registrava um total de mais de R$ 82 mil no valor das doações.

O comediante está internado em estado grave no Hospital Clínico de Corrêas, em Petrópolis (RJ), desde o dia 23 de maio, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Para ajudar a custear a recuperação de Away, uma campanha on-line foi criada por Willian, um sobrinho de Gil, e divulgada no perfil de Hermes & Renato no Instagram.

"Sucesso e gratidão. A meta da vaquinha foi alcançada! Aos que ajudaram a campanha, doando ou compartilhando, muito obrigado. Vocês são incríveis!", agradeceu Willian, por meio de recado publicado na plataforma de arrecadação.

Cirurgia para retirada de coágulo

O comediante, também conhecido como Away de Petrópolis, terá de passar por uma cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro. Postada no último fim de semana, uma nota no Instagram de Jaime Gil da Costa, nome de batismo do humorista de 65 anos, informou que os médicos acreditavam que ele poderá ter sequelas, mas a confirmação ainda dependeria de resultados de exames. A nota também pede que os fãs "continuem em oração e mandando força", para que o humorista se recupere.

Desde a adolescência vendendo balas nas ruas de Petrópolis, Gil ficou conhecido na cidade por carregar um rádio e improvisar apresentações de dança ao som de nomes como James Brown e Little Richard. Também da Região Serrana Fluminense, os integrantes do grupo Hermes & Renato o conheceram lavando carros na cidade e o convidaram para participar do programa, ao serem contratados pela MTV.

Na atração, Gil fazia números de improviso, em quadros até hoje lembrados, como a "Cozinha do Away" e "Sinhá Boça", em que encarnava o professor de Direito Penal Gilmar. Em 2008, Gil se desligou da MTV e, três anos depois, deu uma entrevista à revista "Trip" na qual acusava os demais humoristas de não o pagarem corretamente pelas participações na TV, o que o restante do grupo nega.

