FESTA Abertura do Verão Parador será domingo (11), com Thiago Soares, Yan e Fabinho Festa, que acontece no Parador, Bairro do Recife, está com ingressos à venda a partir de R$ 90

Thiago Soares, Yan e Fabinho abrem a temporada do Verão Parador no próximo domingo (11), a partir das 16h, no Bairro do Recife.



No palco, cancioneiro autoral e outras conhecidas do público integram o repertório dos artistas.



Já no domingo 25 de janeiro, é a vez de Xande de Pilares e Alcione tomarem o palco do evento - que tem assinatura da Festa Cheia Produções.





Os ingressos podem ser adquiridos no site Bilheteria Digital e lojas Esposende do RioMar, Recife e Tacaruna, com valores a partir de R$ 90.



SERVIÇO

Verão Parador

Com Thiago Soares, Yan e Fabinho

Quando: Domingo (11), a partir das 16h

Onde: Parador (Bairro do Recife)

Ingressos a partir de R$ 90 no site Bilheteria Digital e lojas Esposende dos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna

Informações: @veraoparador

