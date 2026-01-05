Abertura do Verão Parador será domingo (11), com Thiago Soares, Yan e Fabinho
Festa, que acontece no Parador, Bairro do Recife, está com ingressos à venda a partir de R$ 90
Thiago Soares, Yan e Fabinho abrem a temporada do Verão Parador no próximo domingo (11), a partir das 16h, no Bairro do Recife.
No palco, cancioneiro autoral e outras conhecidas do público integram o repertório dos artistas.
Já no domingo 25 de janeiro, é a vez de Xande de Pilares e Alcione tomarem o palco do evento - que tem assinatura da Festa Cheia Produções.
Os ingressos podem ser adquiridos no site Bilheteria Digital e lojas Esposende do RioMar, Recife e Tacaruna, com valores a partir de R$ 90.
SERVIÇO
Verão Parador
Com Thiago Soares, Yan e Fabinho
Quando: Domingo (11), a partir das 16h
Onde: Parador (Bairro do Recife)
Ingressos a partir de R$ 90 no site Bilheteria Digital e lojas Esposende dos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna
Informações: @veraoparador