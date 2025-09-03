A- A+

Artes Visuais "Variações": exposição revela as variadas técnicas e possibilidades das práticas gráficas Mostra, que abre ao público nesta quinta-feira (4), é resultado de projeto de extensão do Departamento de Artes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

A exposição “Variações” abre ao público nesta quinta-feira (4), às 14h, no Mercado Eufrásio Barbosa. A iniciativa promove a difusão das práticas gráficas, revelando suas variadas técnicas e possibilidades.

Os trabalhos expostos resultam do projeto de extensão “Gravura em expansão: Quando arte e tecnologia se encontram”, ligado ao Departamento de Artes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A coordenação é a curadoria são da professora Ana Lisboa.

As obras expostas são assinadas pelos artistas Ana Lisboa, Alice Maria, Flávia de Santana, Isadora Polesi, Isabelle Santos, Izabel karime, joaoj, Lei Costa, Léo Leobowski, Luiz Gabriel, Cardona, Mosir, Nona, Patrícia Chaves, Samuel Guedes, Thalita Gomes e Tereza Neuma.

Integram a expografia três tipos de obras: xilogravura em grande formato, neolite gravuras em tecido (autorretrato) e ex-libris. A realização da exposição foi contemplada pelo Edital 02/2024 do Programa de Estímulo à Cultura (PEC) da Superintendência da Cultura (SUPERCULT - UFPE).

Serviço

Exposição “Variações”

Quando: abertura nesta quinta-feira (4), às 14h

Onde: Mercado Eufrásio Barbosa (Largo do Varadouro, s/n - Varadouro, Olinda)

Entrada gratuita



