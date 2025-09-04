A- A+

CINEMA Variety aposta em até cinco indicações ao Oscar para ''O Agente Secreto'', de Kleber Mendonça Filho Wagner Moura é aposta para uma indicação ao Oscar de Melhor Ator

"O Agente Secreto" pode superar as quatro indicações ao Oscar para "Cidade de Deus" e as três para "Ainda Estou Aqui". Pelo menos é o que espera a revista Variety. A publicação, uma das mais respeitadas da indústria hollywoodiana, está apostando que o longa pernambucano pode receber até cinco nomeações ao prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

"O thriller brasileiro de Kleber Mendonça Filho, 'O Agente Secreto', foi um dos hits do evento, com a atuação de Wagner Moura e a direção de Filho sendo elogiadas. Muitos críticos podem estar subestimando seu potencial para premiações, que pode seguir o caminho de "Ainda Estou Aqui" do ano passado (e ter um desempenho ainda melhor) e despontar como um concorrente nas categorias de atuação, direção, roteiro original e melhor filme", destacou texto de Clayton Davis sobre o balanço do Festival de Telluride.

Além dos quatro prêmios citados, a matéria também destacou que o longa tem grandes chances de receber uma indicação na categoria melhor filme internacional, ainda que o Brasil ainda não tenha anunciado oficialmente seu representante. A decisão será anunciada no dia 15 de setembro.

Ainda que algumas pessoas falem na possibilidades de "O último azul", filme de Gabriel Mascaro vencedor do Urso de Prata do Festival de Berlim, ser o representante brasileiro, "O agente secreto" é visto como favorito pelo mercado audiovisual nacional. O filme conquistou dois prêmios no Festival de Cannes (melhor ator para Wagner e melhor direção para Kleber). Além disso, a trajetória internacional de Wagner Moura, que hoje vive em Los Angeles e já teve indicação ao Globo de Ouro (por "Narcos", em 2016), é apontada como um dos fatores de pode beneficiar o longa.

Também joga a favor de "O agente secreto" o fato do filme já possuir distribuição nos Estados Unidos, onde será lançado pela Neon. A companhia foi a responsável, no ano passado, pelo lançamento de "Anora", atual vencedor do Oscar de melhor filme.

Veja também