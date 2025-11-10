Noites de poesia e de fado celebram a cultura portuguesa na Várzea
Fernando Pessoa e a tradição do fado marcam as noites dos dias 15 e 29 de novembro no restaurante Casa Morim
O bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, vai celebrar a cultura portuguesa em clima de poesia e de música, nos próximos dias 15 e 29 de novembro no restaurante Casa Morim - espaço luso-brasileiro de culinária afetiva.
Dedicada a Fernando Pessoa e aos 90 anos de sua partida (30 de novembro de 1935), uma viagem poética e musical conduzida por Joaquim d'Almeida, junto a Bozó 7 Cordas e Betto do Bandolim, marca o primeiro dia do evento.
Clássicos do fado em meio ao lirismo do poeta são motes da apresentação.
Já na noite do dia 29, em celebração ao Dia Mundial do Fado, (27 de novembro), a casa recebe a cantora Ananda Botelho Mendes, "A Carioca do Fado".
No repertório, clássicos da música portuguesa prometem envolver o público.
SERVIÇO
Celebração a Fernando Pessoa e ao fado
Quando: dias 15 e 29 de novembro (sábados)
Onde: Restaurante Casa Morim - Rua Teixeira de Freitas, 77, Várzea
Couvert R$ 40
Informações/Reservas: (81) 9 9349-8703 - WhatsApp // @casa_morim
