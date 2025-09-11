A- A+

LUTO Vavá Schön-Paulino, ator pernambucano, morre em incêndio no município de Floresta Artista de 65 anos era também diretor, professor e gestor cultural, com mais de 40 anos de carreira

Um incêndio na manhã desta quinta-feira (11), no município de Floresta, Sertão de Pernambuco, causou a morte de Vavá Schön-Paulino. O pernambucano de 65 anos era ator, diretor, professor e gestor cultural.

As chamas atingiram a residência do artista, ainda sem causa determinada. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h30, segundo a assessoria de comunicação da corporação.

“Ao chegar ao local, as chamas estavam controladas. Os bombeiros realizaram o isolamento da área e o rescaldo. Durante a atuação, foi localizada uma vítima carbonizada. A ocorrência ficou sob a responsabilidade da Polícia Militar, que adotou as medidas cabíveis”, afirma a nota enviada à imprensa.

Adriano Sobral da Silva, irmão do artista, ressaltou o legado deixado por ele. “Vavá construiu uma grande influência na área das artes, como suas habilidades e sua amorosidade. Ele era um artista multifacetado. Além das artes dramáticas, também trabalhou com música, pintura e outras linguagens”, disse, em entrevista à Folha de Pernambuco.

Vavá Schön-Paulino foi atuante na cena cultural pernambucana por mais de quatro décadas. Iniciou sua trajetória artística em Floresta, cidade onde nasceu. A maior parte de sua carreira foi vivida no Recife, para onde ele se mudou em 1978, mas há dez anos o artista havia voltado a viver em seu município de origem.

Além de atuar em espetáculos de companhias e em performances solos, ele foi coordenador do Centro Apolo-Hermilo, diretor de cultura em Floresta, vice-presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado de Pernambuco (SATED-PE) e diretor do Teatro de Santa Isabel.

Artistas e entidades representativas lamentaram a morte do ator nas redes sociais. O SATED-PE divulgou uma nota afirmando que “Vavá Paulino foi uma referência inquestionável nas artes e na educação”.

“Seu talento, sensibilidade e dedicação marcaram todos que tiveram o privilégio de conviver com ele, seja nos palcos, nas salas de aula”, complementa o texto.

“Saudades de tanta beleza que deixou espalhada por onde andou e que pude desfrutar ao seu lado, siga na luz meu querido”, escreveu a bailarina e coreógrafa Mônica Lira. “Hoje carregaremos a assinatura de seu trabalho em nossos corpos, mantendo vivo o trabalho que ele passou uma vida construindo”, apontou o ator Rafael Barreiros, destacando as várias turmas que passaram pelas oficinas ministradas por Vavá.

