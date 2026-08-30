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INCÊNDIO

Vazamento de gás provoca incêndio na casa de Nunes Marques, em Brasília; ninguém se feriu

O trabalho dos bombeiros durou cerca de 40 minutos até que o fogo fosse controlado.

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Ministro do STF e presidente do TSE, Nunes MarquesMinistro do STF e presidente do TSE, Nunes Marques - Foto: Luiz Roberto/TSE

Um vazamento de gás provocou um incêndio na casa do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, na noite deste domingo, 30. Não há feridos.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado às 18h54 para combater as chamas.

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O trabalho dos bombeiros durou cerca de 40 minutos até que o fogo fosse controlado.

A casa de Nunes Marques fica no Lago Sul, bairro de Brasília conhecido por ser residência de autoridades e endereço dos principais escritórios de advocacia.

O vazamento foi detectado em um botijão de gás ligado a um forno na área externa da casa, segundo a assessoria de imprensa do TSE O incêndio foi agravado pelo telhado de acrílico do local.

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