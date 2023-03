A- A+

BBB23 Vegetariano e morando no mato, Mamau fala sobre sua repescagem no 'BBB 11': 'Precisa ser calculista' Longe da agitação da cidade grande por opção, o brother é dono de uma pousada no Rio e ainda é reconhecido nas ruas; votação para volta de dois ex-participantes começa nesta terça no 'BBB 23'

Começa nesta terça-feira a votação para que o público escolha que brother vai voltar para a casa do "BBB 23". Com exceção de Cara de Sapato, Guimê e Bruno Gaga, todos os eliminados em paredões desta edição já estão confinados aguardando a volta. Dois deles entrarão novamente no programa no dia 23. Não é a primeira vez que isso acontece na dinâmica do reality show. No "BBB 11", Luiz Maurício, o MauMau, também foi eliminado e voltou após repescagem.

Ao contrário do que viveu na casa mais vigiada do Brasil, hoje ele prefere se manter longe dos holofotes e decidiu tomar um rumo diferente da maioria dos ex-integrantes do reality: vive em meio à natureza com a mulher, Sabrina Gaia, numa pousada que abriu em 2019 em Visconde de Mauá, no Rio.

"Sempre quis viver mais reservado, em contato com a natureza. Lá em 2011, dentro da casa mesmo já conversava com o Daniel (participante) sobre esse plano. Entrei no "Big Brother" pensando na experiência surreal que é o game, não pensava tanto em fama ou em dinheiro, mas lógico que queria o prêmio. A gente passa por muita coisa superficial nesse mundo, estou valorizando o que realmente é importante para mim. A vida agitada da cidade me incomodava. Eu considero que isso é ser feliz", contou.

Em 2020, o carioca teve um novo despertar de consciência: tornou-se vegetariano. A decisão veio de uma hora para a outra, mas a relação com os animais o ajudaram na decisão. Nas redes sociais, o ex-BBB gravou um vídeo explicando a escolha alimentar e ainda compartilhou dados com os seguidores dos danos causados a natureza por uma alimentação carnívora.

Apesar de não ter tanto contato com o público nas redes sociais, como costumam fazer os ex-BBBs, Maumau diz que ainda é reconhecido nas ruas e pelos clientes da pousada. Em seu Instagram, costuma postar cliques com a família e relembrar sua passagem pelo programa, que lhe rendeu a autoria de um livro em que conta a experiência do confinamento.

"Apesar do cabelo e da barba estarem bem diferentes do que usava naquela época, as pessoas sabem quem sou. Na pousada as pessoas pedem para tirar foto, faço com maior amor e carinho. Não tenho muita vaidade quanto a isso, mas sempre retribuo com muito amor também", diz Maumau.

Maumau foi eliminado no segundo paredão de sua edição, mas assim como vai acontecer na "BBB 23", ele teve a oportunidade de participar da repescagem e voltar para a casa. Em uma dinâmica diferente do que conhecemos hoje, o participante saiu do programa, ficou na famosa Casa de Vidro em um shopping em São Paulo. Ele acabou disputando a preferência do público junto com Ariadna, Michelly, Igor e Rodrigo. O brother ganhou e voltou para a casa mais vigiada do Brasil. O ex-BBB considera que aquele foi um dos momentos mais marcantes de sua passagem pelo game, mas avalia que é uma dinâmica que pode atrapalhar.

"Tem que tomar bastante cuidado com as informações que vem de fora porque pode atrapalhar. Eu fui mal interpretado na minha volta, quando voltei a informação que eu tinha era de que estavam combinando voto, quando cheguei na casa estava indignado. Eu queria defender os meus aliados na época, mas hoje vejo que é preciso ser mais frio e calculista para conseguir lidar com tudo o que é visto fora do reality", opina.

Maumau descreve o Big Brother Brasil como uma das maiores aventuras de sua vida e também a mais louca, que não existe nenhum arrependimento em ter participado do programa. Após sua eliminação, ele conheceu diversos cantos do país fazendo fazer presença VIP, e se lembra dos ídolos como os jogadores Neymar e Roberto Dinamite, que o reconheceram e pediram uma foto junto com ele.

"Quando avalio minha participação só vejo coisas positivas, não me arrependo de nada. Tem pessoas maravilhosas que acompanhavam minha vida no programa e se tornaram tornaram amigas pessoais, isso não tem preço", avalia.

