A- A+

jeremy renner Veículo que esmagou perna de Jeremy Renner pesa 6 toneladas, mais do que três carros Ator que interpreta o herói Gavião Arqueiro, da Marvel, sofreu um acidente no domingo enquanto retirava neve de uma rua perto de sua casa em Nevada, nos EUA

O veículo que passou por cima do ator Jeremy Renner, de 51 anos, no domingo, deixando-o em estado crítico, pesa pelo menos 6,5 mil quilos, o equivalente a mais do que três carros. Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos EUA, um automóvel médio pesa cerca de 2 mil quilos.

O ator, que interpreta o herói Gavião Arqueiro no universo cinematográfico da Marvel, ficou ferido enquanto retirava neve da rua perto de sua casa no estado americano de Nevada. Ele teria tentado subir na cabine de um limpa-neve, chamado de snowcat, modelo Pistenbully para desligar a máquina, puxada por esteiras e do tamanho de uma caminhonete, quando acidentalmente o veículo de seis toneladas esmagou sua perna. Sua intenção era ajudar a liberar um carro soterrado por uma nevasca. Após o acidente, Renner foi socorrido de helicóptero.

Um vídeo publicado no Instagram de Renner em 18 de dezembro de 2019 mostra o ator conduzindo o limpa-neve envolvido no acidente deste domingo.

Ator diz estar "muito mal" em post com selfie no hospital

Renner postou no Instagram uma foto de seu estado num hospital da cidade de Reno nesta terça-feira, dizendo estar "muito mal". É possível ver seu rosto bastante machucado.

Obrigado a todos pelas palavras amáveis. Estou muito mal agora para digitar. Mas envio amor a todos vocês, afirmou Renner na postagem.

O publicitário de Renner, Sam Mast, disse que o ator passou por uma cirurgia e está "acordado e progredindo positivamente, conversando e de bom humor".

Ele permanece na UTI em estado crítico, mas estável, acrescentou Mast.

Autoridades locais indicaram nesta terça-feira em coletiva de imprensa que não havia indícios de que o "acidente trágico" teve envolvimento de álcool ou drogas.

Segundo o xerife do condado de Washoe, Darin Balaam, uma investigação foi aberta em função das "graves lesões" sofridas por Renner, incluindo vistorias em busca de sinais de falha mecânica do veículo.

Renner foi duas vezes indicado ao Oscar, por seus papéis em "Guerra ao Terror" e "Atração perigosa", ambos de 2010.

Veja também

música Ausência de Céline Dion em lista de 200 melhores cantores gera revolta na web; entenda