A- A+

literatura Veja 9 livros em oferta no esquenta da Amazon Prime Day Títulos remarcados vão de livro de colorir a obras premiadas, passando por sucessos do TikTok

Nos dias 15 e 16 de julho, a Amazon faz o seu tradicional Prime Day, um dia de ofertas para assinantes do serviço Prime, mas os descontos já começaram numa espécide de "esquenta". A seção de livros tem várias oportunidades, que chegam a até 50% de redução do preço original.

Listamos abaixo alguns títulos remarcados, que vão de livro de colorir a obras premiadas, passando por sucessos do TikTok. Os preços foram consultados na manhã de 8 de julho.

Dias perfeitos, de Raphael Montes

De: R$ 69,90, por R$ 38,32 (desconto de 45%)

Editora ‏ : ‎ Companhia das Letras. Pàginas: 280.

Adaptado para uma série do Globoplay que estreia no dia 14 de agosto, o livro de Raphael Montes tem como protagonista Téo, um introvertido estudante de medicina que fica obcecado pela jovem Clarice, que sonha ser roteirista de cinema. Depois de uma fracassada tentativa de aproximação, ele a sequestra e a obriga a visitar os lugares descritos num roteiro que ela escreveu, forjando uma "viagem perfeita a dois".

Um defeito de cor, Ana Maria Gonçalves

De R$ 119,90, por R$ 50,63 (desconto de 57%)

Editora: Record. Páginas: 952.

Um dos livros brasileiros mais elogiados do século XXI, esta obra de Ana Maria Gonçalves retrata a diáspora africana a partir da vida de Kehinde, sequestrada no Reino do Daomé (hoje Benin) e trazida como escravizada para a Bahia no século XVIII. Foi vencedor do prêmio Casa de las Américas, em 2007.

Dias quentes, da série Bobbie Goods

De R$ 39,90, por R$ 19,71 (desconto de 50%)

Editora: Harper Collins. Páginas: 48.

Febre mundial, os livros da série Bobie Goods já venderam um milhão de exemplares no Brasil, segundo o colunista Lauro Jardim. Não tem muito mistério: é um livro de colorir fofinho, com 20 páginas destacáveis inspiradas no "calor do verão e na beleza da primavera".

O livro branco, de Han Kang

De R$ 72,90, por R$ 44,31 (desconto de 38%)

Tradução: Natália T. M. Okabayashi. Editora: Todavia. Páginas: 160.

Este é considerado um dos livros mais pessoais da vencedora do Nobel de Literatura em 2024, onde ela explora o luto a partir da ausência de uma irmã morta, que ela nunca chegou a conhecer. Segundo o "New York Times", é uma obra "formalmente ousada, emocionalmente devastadora e profundamente política.”



Limpa, de Alia Trabucco Zerán

De R$ 79,90, por R$ 47,14 (desconto de 41%)

Tradução: Silvia Massimini Felix. Editora: Fósforo. Páginas: 232.

A escrotora chilena Alia Trabucco Zerán é uma das convidadas da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, em 2025, e este é o livro publicado no Brasil no ano passado é o destacado no Prime Day antecipado. Ele é centrado em Estela, babá e empregada na casa de uma família de classe média alta, onde ocorre um crime sobre o qual ela desfia durante todas páginas.

Assistente do Vilão, de Hannah Nicole Maehrer

De R$ 59,90, por R$ 33,41

Tradução: Isabela Sampaio. Editora: Alt. Páginas: 512.

Descrito como o encontro em livro das séries "Once upon a time" e "The Office", esta obra é sucesso no TikTok. Mistura humor e romance no ambiente corporativo ao contar a chegada de Evie Sage ao trabalho de assistente de um chefe temperamental, por quem acaba se envolvendo emocionalmente.



Louças de família, de Eliane Marques

De 69,80, por R$ 40,18 (desconto de 42%)

Editora: Autêntica Contemporânea. Páginas: 280.

Esta obra da gaúcha Eliane Marques foi vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura 2024 e começa com a morte de tia Eluma, empregada doméstica numa cidade de fronteira entre o Brasil e o Uruguai. A partir daí, a narradora puxa o fio de sua família pela linha materna, pessoas que "limparam os pés nas pedras dos arroios lavando a roupa suja dos brancos.

O clube do crime das quintas-feiras, de Richard Osman

De R$ 69,90, por R$ 31,99 (desconto de 54%)

Tradução: Jaime Biaggio . Editora: Intrínseca. Páginas: 400.

Prestes a virar filme da Netflix com Pierce Brosnan e Helen Mirren, este livro é o primeiro da série sobre aposentados que se reúnem para discutir casos criminais antigos. Até um dia em que um assassinato acontece perto deles e aparece a grande chance de se tornarem detetives de verdade.

O novo agora, de Marcelo Rubens Paiva

De R$ 79,90, por R$ 47,14 (desconto de 41%)

Editora: Alfaguara. Páginas: 274.

Autor de "Ainda estou aqui", Marcelo Rubens Paiva dá sequência ao livro que inspirou o filme de Walter Salles ao contar a sua forma de paternidade com novas pinceladas sobre sua criação por Rubens e Eunice Paiva.

Veja também