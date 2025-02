A- A+

Big Brother Brasil Paredão triplo, "Barrado no Baile" e Anjo Autoimune: veja a Dinâmica da Semana no BBB 25 Após o fim das duplas, os brothers e sisters do BBB 25 passarão por diferentes dinâmicas na casa

A primeira semana do BBB 25 após o fim das duplas promete muita movimentação dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Os brothers passarão por um Paredão Triplo, uma Prova do Anjo Autoimune e outra dinâmicas.

Confira aqui a Dinâmica da semana

Sexta (7) - Na Mira do Líder

Após vencer a primeira Prova do Líder individual, o gêmeo João Gabriel tornou-se o 1º líder individual da casa. Agora, deve indicar 5 participantes para ficar na Mira do Líder.

Sábado (8) - Prova do Anjo Autoimune

Os brothers participarão da Prova do Anjo, que tem um diferencial nesta semana: quem ganhar o Anjo, também ganhará Imunidade.

Domingo (9) - Formação do Paredão Triplo

O jogadores do BBB 25 votam para formar um Paredão Triplo e individual na casa.

Terça (11) - Eliminação

No programa ao vivo, o sexto eliminado do BBB 25 será anunciado.

Quarta (12) - 1º Festa do Líder e "Barrado no Baile"

A casa do BBB 25 terá a 1º Festa do Líder, com o show do cantor Péricles. Além disso, o líder João Gabriel poderá vetar um jogador de comparecer na festa.



