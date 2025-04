Veja a homenagem de Chico Buarque à irmã Cristina, morta neste domingo aos 74 anos

A- A+

Chico Buarque homenageou a sua irmã, a cantora e compositora Cristina Buarque, com um vídeo postado em seu perfil no Instagram.

Cristina morreu na manhã domingo (20), aos 74 anos. À tarde, Chico postou um registro de apresentação realizada para o programa "Ensaio", no ano de 1971, TV Tupi, em que ele, a irmã e o grupo MPB-4 cantam "Sem Fantasia".

O post foi comentado por outros representantes da família, como Chico Brown (neto de Chico Buarque). Sobrinha de Cristina, Silvia Buarque também celebrou a tia em seu perfil, onde escreveu: "Minha tia Christina, meu amor. Para sempre comigo".

Filha do historiador Sérgio Buarque de Hollanda e da intelectual e pianista Maria Amélia Buarque de Hollanda, Cristina lutava contra um câncer de mama há um ano e deixa cinco filhos: Ana (52), Zeca (51), Paulo (49), Antônio (48) e Maria do Carmo (46).

Nascida em São Paulo no ano de 1950, Maria Christina Buarque de Hollanda gravou, em 1974, a canção "Quantas Lágrimas", de Manacéia, no álbum "Cristina", que a tornou nacionalmente conhecida. Antes, ela já havia dividido com o Chico a interpretação de "Sem fantasia", no terceiro álbum do cantor, de 1968.

Em 1980, o irmão compôs para ela a canção "Bastidores", que acabou sendo gravada por Cauby Peixoto. Avessa aos holofotes, a cantora seguiu seu próprio caminho e nunca quis ficar conhecida como "a irmã de Chico".

Cristina era chamada pela turma do samba de "Chefia" e considerada uma enciclopédia do gênero musical, pescadora de verdadeiras pérolas da música brasileira.

Formou gerações com suas gravações e repertório. Era farol e referência para colegas como Marisa Monte e Mônica Salmaso.

Perfis dedicados ao samba homenagearam a artista. Um dos mais tradicionais redutos dedicados ao gênero, o Bip Bip, em Copacabana, fez a seguinte postagem:

"Com toda tristeza anunciamos que nossa Maria Christina Ferreira (pra mundo a Cristina Buarque, pro Alfredinho a Cretina, pra muitos a Chefia) nos deixou essa manhã. Todo nosso carinho à família Ferreira Buarque de Holanda. Ela foi nossa sócia, recebeu muita cerveja dos distribuidores quando Alfredinho não estava, e fundadora da bagunça boa do Bloco do Bip. Formou gerações com suas gravações e repertório, sempre generosa com o material e o conhecimento que acumulou durante anos de rodas de samba. Defensora ferrenha das músicas (de preferência com a melodia e letra certas e sempre lutando contra cancelamentos geracionais) e dos compositores que admiramos. Sempre se posicionando do lado certo, pela esquerda, claro! Sacana na medida certa, não vivia sem um bom papo de botequim. Bebedora de Brahma, moradora de Paquetá, amante dos seus gatos e da família linda que criou (praticamente dentro do Bip, inclusive). Podemos passar a vida falando dela, da sua importância pro samba, pro nosso bar, pras nossas vidas, e vamos fazer isso sempre. Lembrar com carinho da pessoa que fez tudo começar musicalmente pra gente e pra toda uma geração que - literalmente - bebeu na sua fonte. Neném já abriu a primeira pra te esperar!"

Com humor sacana e ácido, adorava uma conversa de bar.

Nos últimos anos, capitaneava famosa roda de samba na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, onde morava.

O velório acontecerá nessa segunda-feira (21) e logo será marcado um gurufim, despedida regada à música.

