FAMOSAS Veja antes e depois de Xuxa após período certo para os resultados do transplante capilar Apresentadora passou pelo procedimento seis meses atrás, em março

Passaram-se seis meses desde o transplante capilar pelo qual Xuxa passou, realizado em março deste ano. Esse intervalo corresponde ao prazo indicado por especialistas para que os primeiros resultados do tratamento da alopecia androgenética, que afeta a cantora e apresentadora, começassem a aparecer. Em fotos recentemente publicadas pelo namorado, Junno Andrade, já é possível ver como ela está atualmente após esse período.

“Espero gostar do resultado daqui a seis meses. Eles falaram que só depois desse período é que vou sentir meu cabelo crescendo e tudo”, dizia a apresentadora logo após o procedimento, em abril, em entrevista ao “Domingo espetacular”, da Record.

Xuxa revelou que tinha alopecia androgenética em uma conversa com Ana Maria Braga, no “Mais você”, também em abril deste ano, pouco tempo depois de ter passado pelo processo.





Xuxa em março Foto: Reprodução/Instagram

Xuxa em fevereiro, antes do transplante capilar Foto: Reprodução/Instagram

Xuxa, seis meses após o transplante capilar Foto: Reprodução/Instagram





“Mulher tem medo ou tem vergonha de falar, ou acha que não deveria... Eu queria falar para muitas mulheres terem coragem e vontade de fazer (transplante), porque a alopecia existe. Tem a alopecia genética, que é no caso, a alopecia hormonal, mas existem outras que também são causadas por produtos, químicas ou tração”, disse a artista no matinal.

Ao todo, a cirurgia pela qual Xuxa passou durou cerca de 12 horas, das 6h às 18h. O procedimento retira fios de cabelo de uma área e os coloca em outra para estimular o crescimento.

Transplante capilar dos famosos

Além de Xuxa, outros famosos passaram por procedimento semelhante e já exibem os resultados em público. Diogo Nogueira realizou o transplante capilar em 2022. Aliás, recentemente, o sambista surpreendeu os fãs com o novo visual. “Sobre ter cabelo: dá trabalho”, disse ele, brincando com os seguidores no Instagram.

Os irmãos Zezé Di Camargo e Luciano também realizaram o procedimento. “Tive três Covid e meu cabelo ficou muito ralo em cima. Como eu tenho muito cabelo ainda, fiz um preenchimento. Tem gente especulando: ‘Zezé está careca’. Eu nunca fui careca, gente. Estava raleando o cabelo. Pela idade e Covid... Não tem nada de calvície ainda. Se tivesse, ia assumir. Apenas fiz um preenchimento”, explicou o cantor.

“Não estava careca ainda, mas estava caminhando para ficar”, afirmou.

Eliezer foi outro a entrar na lista dos que se submeteram ao transplante capilar, realizando ainda um procedimento na barba. O ex-BBB foi até Fortaleza para fazer o procedimento, na clínica escolhida e indicada por Wesley Safadão, que passou pelo mesmo procedimento no ano passado.

Malvino Salvador se submeteu ao transplante capilar dois anos atrás para cobrir as entradas em sua cabeça. Meses depois, o ator acabou se tornando sócio da clínica que o tratou.

