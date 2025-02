Veja os outros brasileiros indicados ao 30º Critics Choice Awards além de "Ainda Estou Aqui"

A- A+

Depois de ter sido adiado mais de uma vez devido aos incêndios florestais em Los Angeles, a 30ª edição do Critics Choice Awards acontece nesta sexta-feira (7), às 21h, no Barker Hangar, no aeroporto de Santa Monica.

Duas produções brasileiras estarão na disputa por estatuetas na noite: "Ainda estou aqui", de Walter Salles, concorre como melhor filme em língua estrangeira, enquanto que "Senna", de Vicente Amorim, está na disputa de melhor série em língua estrangeira. Fernanda Torres não foi indicada ao Critics.

Chelsea Handler vai apresentar a cerimônia pelo terceiro ano consecutivo.

No Brasil, o público poderá acompanhar a premiação pelo canal de assinatura TNT e na plataforma de streaming MAX.

"Ainda estou aqui" vai concorrer com cinco produções na categoria de melhor filme em língua estrangeira: "Tudo Que Imaginamos Como Luz", "Emilia Pérez", "Flow", "Kneecap" e "A Semente do Fruto Sagrado".

Já "Senna" (Netflix), em melhor série em língua estrangeira, disputa com "Acapulco" (Apple TV+), "Citadel: Honey Bunny" (Prime Video), "La máquina" (Hulu), "The law according to Lidia Poët" (Netflix), "My brilliant friend" (HBO | Max), "Pachinko" (Apple TV+) e "Squid game" (Netflix).

