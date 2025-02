Veja como Carlos Alberto Riccelli e Bruna Lombardi se conheceram e tiveram primeiro beijo

A- A+

A história de amor entre Carlos Alberto Riccelli e Bruna Lombardi começou no final da década de 1970, quando os dois protagonizavam a novela “Aritana”, na TV Tupi.

Na produção, o galã de “ Vale tudo” (1988) — na qual viveu o sedutor César Ribeiro, papel que será de Cauã Reymond no remake que estreia no mês que vem — interpretava o indígena que dava título à trama.

Já se passaram cerca de 46 anos desde esse primeiro encontro, marcando o início de uma relação que continua forte até hoje.

“E a nossa história continua…”, disse Bruna ao compartilhar uma foto ao lado do marido no Instagram na terça-feira (25).

A publicação recebeu uma série de elogios dos fãs do casal. “Vocês são muito lindos”, comentou uma internauta. Uma segunda afirmou que Riccelli e a mulher são o “casal mais lindo do Brasil”.

Na época em que gravavam “Aritana”, na TV Tupi, entretanto, Bruna não era muito simpática, coforme ela mesma descreve.

“Não me importava muito em ficar agradando”, disse ela em uma entrevista ao Conversa com Bial, da TV Globo, concedida ao lado do marido no ano passado. “Era bem chatinha. Marrenta”, completou.

Mas foi nos bastidores desta novela que ela começou a se relacionar com Riccelli. Ao ser perguntado por Pedro Bial se teria começado a se envolver com Bruna, o ator até arrancou sorrisos da plateia ao responder diretamente: “Peguei, né”.

Na entrevista, o artista lembrou que o primeiro beijo entre os dois aconteceu durante o ensaio de uma passagem da trama.

Na novela, Riccelli interpretava o indígena Aritana, de um povo do Xingu, que acabava se aproximando de Estela, uma médica veterinária.

Em dado momento do enredo, o personagem pede que ela o ensine a beijar. “Nosso primeiro beijo foi em um ensaio de uma cena. O ensaio virou de verdade”, contou.

Na ocasião, Bruna ainda completou que o beijo não terminava nem quando o diretor finalizava a gravação da cena:

“É engraçado, porque atores não beijam no ensaio, você só finge que está beijando. Só que a gente se beijava. Já entregava um pouco, né? Porque ainda não tinha nada confirmado (sobre o namoro). E depois, na hora de gravar, a gente beijava de novo. O diretor falava ‘corta’, todo mundo parava, mas a gente continuava se beijando. Ou seja, uma bandeira sem fim”.

Os atores ainda estiveram juntos em outra produção, “Louco amor”, de Gilberto Braga.

Atualmente, o ator não é muito afeito às mídias sociais e tem um perfil no Instagram com apenas três mil seguidores.

Tem apenas duas fotos: uma de uma viagem a Trancoso, na Bahia, e outra de sua mulher, com quem tem um filho, o diretor de cinema Kim Riccelli, de 43 anos.

Veja também