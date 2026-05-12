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Veja como é a última casa de Marilyn Monroe, que virou alvo de disputa

Residência quase foi demolida para dar lugar a uma outra mansão em Los Angeles, nos EUA

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Marilyn Monroe viveu quatro meses em sua última casa, em Los Angeles Marilyn Monroe viveu quatro meses em sua última casa, em Los Angeles  - Foto: The Hoyt Organization/Divulgação

A última casa onde Marilyn Monroe morou está no centro de uma disputa milionária nos Estados Unidos. Comprada por mais de US$ 8 milhões (quase R$ 40 milhões) em 2023, a residência quase foi demolida para dar lugar a uma nova mansão em uma região rica de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Os atuais proprietários chegaram a buscar autorizações para derrubar o imóvel. Mas os planos foram frustrados depois que a prefeitura concedeu à construção o status de Monumento Histórico-Cultural.

A batalha judicial já se arrasta há meses. Os atuais donos alegam que a casa passou por tantas reformas ao longo das décadas que praticamente não manteria elementos ligados à atriz. Ainda assim, a Justiça decidiu manter a proteção do endereço, onde Marilyn passou os seus últimos quatro meses de vida. Ela morreu em agosto de 1962, aos 36 anos.

Construída em 1929, a residência tem estilo espanhol colonial e lembra uma fazenda sofisticada escondida no meio da cidade. Cercada por árvores, jardins e muros altos, a propriedade tem um clima reservado, diferente das mansões de Hollywood.

 

Marilyn Monroe, no filme 'O pecado mora ao lado' — Foto: Reprodução

A casa ainda tem detalhes escolhidos pela própria atriz, que a havia mobiliado com peças do México, reunidas em várias viagens que fez para lá. Alguns desses objetos e os azulejos aparecem em áreas próximas à lareira e aos banheiros. O teto com vigas aparentes de madeira continua preservado na sala principal, enquanto parte da área externa mantém características parecidas com a época em que Marilyn morou na casa.
 

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A entrada da residência traz um elemento que soa premonitório quando se sabe o que aconteceu com Marilyn após alguns meses de fixada ali: a inscrição em latim gravada no chão diz “Cursum Perficio” (ou “minha jornada termina aqui”, na tradução para o português).

A casa ainda atrai fãs do mundo inteiro interessados em conhecer o único imóvel comprado pela atriz de "Quanto mais quente melhor" e "O pecado mora ao lado" em toda a vida. A cozinha, por exemplo, foi completamente transformada e quase não lembra mais o espaço original da época da atriz.

Já a piscina cercada por vegetação, os corredores em arco e parte da decoração (que lembra a de propriedades rurais de luxo do México) se mantém do jeito que a estrela de Hollywood queria.

 

  • A última casa de Marilyn Monroe Foto: Mercer Vine/Divulgação
    A última casa de Marilyn Monroe Foto: Mercer Vine/Divulgação
  • A última casa de Marilyn Monroe Foto: Mercer Vine/Divulgação
    A última casa de Marilyn Monroe Foto: Mercer Vine/Divulgação
  • A última casa de Marilyn Monroe Foto: Mercer Vine/Divulgação
    A última casa de Marilyn Monroe Foto: Mercer Vine/Divulgação

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