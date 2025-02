A- A+

Oscar Veja como estão as odds para o Oscar nas casas aposta Premiação acontece no próximo domingo (2) e o Brasil é representado pelo filme "Ainda Estou Aqui", indicado em três categorias

O Oscar 2025 está chegando... A cerimônia da premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood acontece no próximo domingo (2), com o brasileiro "Ainda estou aqui" indicado em três categorias (melhor filme, filme internacional e atriz).

Pelas odds nas casas de apostas dos Estados Unidos, o drama dirigido por Walter Salles é favorito em pelo menos uma das três categorias: melhor filme internacional.

Segundo o site FanDuel, especializado em apostas esportivas, as odds do longa são de 1,8, o que significa que para cada R$ 1,00 apostado, o apostador recebe R$ 1,80 de volta.

Em segundo lugar aparece o musical francês " Emilia Pérez", com odds de 2,1. O ranking continua com "A semente do fruto sagrado" (23), "Flow" (23) e "A garota da agulha" (46).

Ou seja, em caso de zebra, quem apostar R$ 1,00 em "A garota da agulha" irá receber R$ 46,00.

Na disputa de melhor atriz, Demi Moore lidera as apostas com odds de 1,42, seguida por Mikey Madison com 2,85.

A brasileira Fernanda Torres aparece em terceiro lugar com 17. Karla Sofía Gascón e Cynthia Erivo fecham a lista empatadas com 43.

Segundo as casas de apostas, " Anora" é o favorito a levar a estatueta de melhor filme, com odds de 1,38, seguido por " Conclave" (3,4) e " O brutalista" (7,5). O brasileiro "Ainda estou aqui" é azarão por completa na categoria, com chances de apenas 81.

Uma aposta de R$ 100,00 em "Ainda estou aqui" renderia, em caso de vitória, R$ 8.100,00.

Pelas casas de aposta, Sean Baker ("Anora") é o favorito ao Oscar de melhor direção, seguido por Brady Corbet ("O brutalista"), enquanto que a disputa entre os atores deve ficar entre Adrien Brody ("O brutalista") e Timothee Chalamet (" Um completo desconhecido").

As odds também apontam para cenários sem surpresas nas categorias de melhor ator coadjuvante e melhor atriz coadjuvante, com favoritismo amplo de Kieran Culkin ("A verdadeira dor") e Zoe Saldaña ("Emilia Pérez").

