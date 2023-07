A- A+

FIG 2023 Veja como foi a abertura do Festival de Inverno de Garanhuns, que teve Lenine e Maneva no palco A Orquestra Sanfônica Mestre Dominguinhos também comandou o primeiro momento da noite

Primeiro dia do FIG a plenos pulmões

O Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) abriu sua 31 edição com nomes consagrados no cenário nacional em seu principal palco, o Mestre Dominguinhos. O cantor e compositor Lenine e a banda paulista, Maneva, foram as atrações mais aguardadas. Este ano, o evento homenageia o Mestre Gonzaga, do Reisado, que em 2018 foi declarado Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco, e o empreendedor Cyro Ferreira da Costa.

A Orquestra Sanfônica Mestre Dominguinhos comandou o primeiro momento da noite, envolvendo a multidão nos minutos iniciais do festival, ao som de Asa Branca, de Luiz Gonzaga. No repertório, canções também como Anunciação e No girassol dos teus cabelos, ambas do cantor e compositor pernambucano Alceu Valença, todas entoadas ao som de dezenas de sanfonas.

A orquestra contou ainda com a participação do sanfoneiro Cezzinha, que apelou ao público pela valorização da música pernambucana e nordestina. Penúltima atração da noite, a cantora Isaar, ex-integrante da banda Cumade Fulozinha, trouxe seu batuque como diferencial.

"Reverência"

A multidão vibrou com a seleção de músicas de Lenine. Leão do Norte, Hoje eu quero sair só, e, Paciência, são alguns dos clássicos do recifense que estiveram na lista da noite. No entanto, quando o artista agradeceu ao Executivo Estadual, uma parte do público vaiou a governadora. O músico disse que "reverencia" quem colaborou para que o evento aconteça.

Retratação

Maneva pôde comprovar sua popularidade na cidade do Agreste pernambucano. Parte do público cantava a plenos pulmões as letras das canções do grupo de reggae. O vocalista, Tales de Polli, pediu desculpas pela xenofobia que muitos nordestinos sofreram nas redes sociais, após o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais de 2022.

