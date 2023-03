A- A+

BBB23 Veja como foi a reação dos participantes com a entrada da modelo mexicana Dania Mendez no BBB 23 Modelo mexicana chegou à casa do BBB23 em intercâmbio com o reality La Casa de los Famosos

Pontualmente às 15h05 desta quarta-feira (15), como havia anunciado Boninho, diretor do reality, a modelo mexicana Dania Mendez entrou na casa do Big Brother Brasil (BBB23) e foi recepcionada pelos participantes da casa, surpreendidos com a visita.



Instantes antes, com a maioria dos confinados no jardim, o Big Fone tocou e após ser atendido por Cézar Black, o Big Boss pediu para que todos fossem para o portão de entrada da casa.



Mal sabiam eles que era para receber a "nova participante" da casa, a escolhida para o intercâmbio realizado entre a La Casa de los Famosos e a versão brasileira do reality.







Assim como Dania chegou por aqui, a ex-BBB Key Alves seguiu para o programa mexicano - mas diferente da modelo, que segue participando do reality, a jogadora de vôlei brasileira foi eliminada do BBB23 no paredão da última semana.

Dania Mendez seguirá na casa pelo menos até o próximo paredão, já que ela terá influência direta na formação da décima berlinda do jogo. A modelo vai adquirir o Poder Curinga, que será decisivo na escolha dos indicados.



Além disso, Dania entra direto para integra o grupo VIP, vai fazer parte do Raio-X da casa e vai também usar o celular para fazer registros para o feed do BBB.

