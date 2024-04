A- A+

BBB 24 Veja como foi a visita surpresa de famosos na casa do BBB 24, ne quinta (11) Elenco do reality foram pegos de surpresa com aparição inesperada; confira

A visita de diversos famosos na casa do BBB 24 surpreendeu o elenco do reality, na tarde desta quinta-feira (11). Dentro da casa, os participantes gritaram e tentaram chamar a atenção dos "invasores" através do vidro. Davi e Matteus foram os primeiros a perceber e, em seguida, Isabelle, Beatriz e Alane também chegaram no vidro para tentar descobrir quem estava na casa

Um pouco antes, Matteus recebe um aviso para ir na despensa. Ao chegar na sala, o Líder se surpreende com a visita dos famosos na área externa. O gaúcho ainda chama os outros participantes do BBB 24 para ver também: "Gurias, gurias!". Na área externa da casa, um dos visitantes grita: "Boa sorte!".

Quando as celebridades foram embora, os brothers celebram e citam alguns dos nomes que conseguiram reconhecer. Eles comentam a presença de Marcos Veras, Luís Miranda, Pequena Lô, Mari Gonzalez, Nicole Bahls e Micheli Machado.

Assim que a área externa da casa é liberada, os brothers correm para o jardim. "Eles fizeram um churrasco", observa Matteus . "Convidem a gente", Alane pede e agradece a visita em seguida.

