BBB 25: Rafael Portugal provoca Belo e fala de silêncio de Vilma em volta ao CAT BBB

A- A+

Rafael Portugal está de volta ao CAT BBB, programa humorístico do Big Brother Brasil. O comediante fez o retorno ao reality nesta terça-feira (21), dia de eliminação no BBB 25.

Ele havia deixado o quadro em 2022, quando foi substituído por Dani Calabresa.

Na estreia, Portugal provocou Belo, falou do silêncio de Vilma e até "convidou" uma galinha para abordar a dieta de Gracyanne Barbosa.



O comediante fez uma piada com o cantor ao falar sobre pensar que "tem hora que Gracyanne sente falta dele" e, em seguida, disse que se referia ao Whey Protein.



Ele também mostrou o trecho em que Vilma se limitou a dizer que ela e Diogo Almeida "querem ficar" no reality durante a defesa pela permanência da dupla emparedada na casa.

Ao final, o humorista entrevistou uma galinha para falar sobre a quantidade de ovos ingeridos por Gracyanne.

Veja também