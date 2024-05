Veja como seria o Woody na vida real, segundo ferramenta de Inteligência Artificial

A- A+

Woody é um dos personagens mais emblemáticos dos filmes da Disney e Pixar, Toy Story. Um boneco de caubói que conquistou o coração de várias gerações desde a estreia do primeiro filme em 1995. Dessa forma, muitos se perguntam como ele seria na vida real. Com o uso da inteligência artificial para a criação de imagens é possível imaginar como seria se o Woody existisse na vida real.

Uma das plataformas habilitadas para realizar essa atividade é o Copilot, um aplicativo que cria imagens em tempo real e em poucos minutos. Ele conta com tecnologias avançadas de IA, geradas pelos últimos modelos de linguagem da OpenAI, GPT-4 e DALL·E 3.

No momento em que se pede ao Copilot que imagine como seria o Woody na vida real, a ferramenta cria três imagens onde ele pode ser visto como um homem real.





Veja como seria o Woody na vida real, segundo a Inteligência Artificial — Foto: Reprodução

Na primeira, o personagem aparece como um jovem de cabelos castanhos, olhos azuis e barba. Além disso, o característico topete também permanece. Na imagem, ele está sorrindo e tem uma aparência amigável. Quanto à sua vestimenta, ele está usando uma camisa xadrez amarela, um laço vermelho e um colete marrom.

Na segunda imagem, Woody pode ser visto mais de perto. Assim como no primeiro design, ele tem as mesmas características físicas do boneco, mas seus traços são mais definidos e seu cabelo está um pouco mais longo e ondulado. Quanto à sua vestimenta, ele usa o traje exato do personagem: um chapéu de vaqueiro marrom, lenço vermelho, camisa amarela e vermelha, e um colete que simula a pelagem de uma vaca.





Veja como seria o Woody na vida real, segundo a Inteligência Artificial — Foto: Reprodução

Por fim, a última imagem mostra Woody como um jovem vestido com as roupas características do vaqueiro. O cenário escolhido parece ser um parque de diversões. Ao fundo, também é possível ver Buzz Lightyear, seu companheiro de aventuras na série de filmes.





Veja como seria o Woody na vida real, segundo a Inteligência Artificial — Foto: Reprodução

Quem é Woody, segundo a inteligência artificial

De acordo com o ChatGPT, outra ferramenta de IA, Woody é o personagem principal de Toy Story, uma série de filmes animados produzidos pela Pixar Animation Studios e distribuídos pela Walt Disney Pictures. Na versão original em inglês, sua voz é interpretada por Tom Hanks. Ele aparece nos quatro filmes de Toy Story (1995, 1999, 2010, 2019) e em vários curtas-metragens e especiais de televisão relacionados à franquia.





Woody é descrito como um caubói de brinquedo e o líder do grupo de brinquedos pertencentes a um menino chamado Andy, e mais tarde a uma menina chamada Bonnie. Ele se destaca no mundo das animações por seu chapéu de caubói, seu lenço vermelho e sua famosa frase: "Há uma cobra na minha bota!".

A inteligência artificial revela que o nome completo deste personagem é Woody Pride. Ele é descrito como corajoso, leal e sempre disposto a ajudar seus amigos. É um líder natural e muito protetor com os outros brinquedos.

