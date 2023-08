A- A+

TECNOLOGIA Veja como seriam os personagens de "Chaves" se fossem crianças, de acordo com a IA Designer brasileiro se baseou na tecnologia para projetar os rostos dos intérpretes da famosa série mexicana

Grande parte do público latino cresceu assistindo “Chaves”. Criada por Roberto Gómez Bolaños, a história conquistou o coração de milhões de espectadores ao redor do mundo desde sua estreia, em 20 de junho de 1971. Agora, o ilustrador digital brasileiro Hidreley Diao recriou alguns personagens com Inteligência Artificial, e os publicou nas redes sociais, onde tem mais de 350 mil seguidores.

O programa, que conquistou ao menos três — ou quatro — gerações diferentes, tornou-se um fenômeno cultural graças ao seu humor inocente e simpático. Mas, se na série os personagens que faziam as aventuras do Chaves não tinham mais de 10 anos, os atores que os interpretavam já tinham mais de 40. Pensando nisso, Diao partiu da seguinte dúvida: como seriam os atores se fossem crianças?

Com a IA, o designer divulgou alguns personagens mais importantes da história, como o próprio Chaves, a Chiquinha, o Quico e o Nhonho:

