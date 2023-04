Veja detalhes de jatinho que Virginia Fonseca deu de presente para Zé Felipe; saiba valor

A- A+

O sertanejo Zé Felipe ganhou nada menos do que um avião da mulher, Virginia Fonseca. O mimo para o companheiro foi um presente de aniversário antecipado, uma vez que o cantor comemorará seus 25 anos de idade nesta sexta-feira. O avião, inclusive, já foi usado pelo casal após o anúncio.

“Pqp ganhei um avião da minha gata!!! Agora dá pra levar a família todaaa, te amoo demais meu amor, esse avião é nosso!! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e tô com você pra tudo te amoooooooo”, publicou o cantor.

A influencer caprichou na hora de escolher o presente do marido. Trata-se de uma aeronave Cessna 560 XL. O modelo comporta até oito passageiros, além dos dois tripulantes. Modelos similares ao dado pela influencer podem cobrar até R$ 17,6 mil por hora de aluguel, e valor de venda pode chegar R$ 16,85 milhões.

Segundo Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o modelo conta com dois motores Jato/Turbofan e pode sustentar até nove toneladas no momento de sua decolagem. O modelo foi fabricado em 1999, de acordo com dados fornecidos pela entidade.

De onde vem a fortuna de Virginia Fonseca?

Mulher do sertanejo Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, a influencer tem 24 anos, vive uma vida luxuosa em Goiânia, que mostra em seus perfis. A facilidade com que se relaciona com os fãs como se fosse amiga íntima de todos eles, faz com que a maior parte seja diretamente impactada por tudo o que ela faz na internet.

Segundo informações da revista Forbes, Virgínia já faturou cerca de 17 milhões com uma de suas linhas de perfume, em apenas três meses após o lançamento da marca. Além disso, a influenciadora vendeu cerca de 110 mil frascos, alcançando a marca de 1.200 frascos vendidos por dia. No início deste ano, ela revelou o faturamento da WePink em 2022: R$ 168.599.334,48.

Mãe de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, já lançou produtos de beleza infantil no dia do parto. A influencer já chegou a declarar que recebe mais de R$ 500 mil reais por mês, ou seja, R$ 6 milhões por ano. Atualmente, ela soma 42 milhões de seguidores apenas em seu perfil no Instagram, estando entre as maiores do Brasil.

