famosas Veja famosas com anéis milionários como Georgina Rodríguez, noiva de Cristiano Ronaldo Ao pedir modelo em casamento, jogador de futebol a presenteou com joia que pode custar R$ 21 milhões, segundo especialista

Cristiano Ronaldo pediu Georgina Rodríguez em casamento. E a resposta da modelo veio também em sua rede social: “Sim, eu quero. Nesta e em todas as minhas vidas”, escreveu ela. Mas não foi só o pedido que chamou a atenção dos seguidores.



Afinal, quem viu a publicação não deixaria aquele luxuoso anel de noivado passar despercebido na foto em que o casal aparece com as mãos dadas. A joia conta com um grande diamante no centro e é envolta por pequenas pedras cravejadas.

O anel está avaliado entre US$ 2 milhões e US$ 4 milhões — o equivalente a cerca de R$ 10 milhões a R$ 21 milhões, de acordo com uma especialista consultada pela revista The Cut. A estimativa é que a joia tenha aproximadamente 30 quilates.





Outras famosas também têm valiosos anéis de noivado. Veja a seguir.

Franciny Ehlke

Ao pedir a influencer em casamento, o empresário Tony Maleh correspondeu a este quesito e deu um anel de ouro branco 9 K, da marca Glamira, para ela. A peça de luxo, que conta com um diamante de 0.3 K e outras 35 pedras de brilhante no aro do anel, custa nada menos que R$ 5 milhões.



Franciny Ehlke — Foto: Reprodução Instagram



“Passei minha vida inteira esperando você aparecer. Você chegou e coloriu meu mundo. E agora, não imagino o que é ter uma vida sem te ter ao meu lado. Obrigada, meu amor, por cuidar tão bem de mim e me fazer a mulher mais feliz desse mundo! Te amo, pra sempre”, disse Franciny ao se declarar para o noivo.

Zendaya

Zendaya e Tom Holland, um dos casais mais queridos de Hollywood, confirmaram o noivado no início do ano, durante a participação no Globo de Ouro. De lá para cá, a atriz já exibiu a joia em algumas ocasiões. Avaliada em U$ 500 mil, cerca de R$ 2,7 milhões, a peça com uma pedra brilhante tem chamado muito a atenção dos fãs para o sólido relacionamento dos artistas.





Tom Holland e Zendaya em filme que trabalharam juntos — Foto: Reprodução/Sony Pictures

Adele

O casal gerou rumores de noivado pela primeira vez em fevereiro de 2022, quando a cantora chegou ao Brit Awards com um enorme anel à mostra. Pouco depois, ela usou a mesma joia durante seus shows de residência em Las Vegas. Embora ela não estivesse usando anel na época, a cantora foi flagrada ostentando um enorme diamante no mês passado, enquanto estava em seu país natal. O anel, cuja pedra preciosa tem cerca de 8 quilates, é estimado em mais de US$ 875 mil.





Adele e o noivo, Rich Paul — Foto: Reprodução/Instagram

