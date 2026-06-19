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FAMÍLIA REAL

Veja famosos formados pelo Eton College, onde o príncipe George vai estudar

Fundada no século XV, instituição formou reis, primeiros-ministros, escritores, atores, entre outras das personalidades mais influentes do Reino Unido

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O príncipe George estudará no Eton College depois que completar 13 anos, em julhoO príncipe George estudará no Eton College depois que completar 13 anos, em julho - Foto: Redes sociais/Reprodução

Com o anúncio feito pelo Palácio de Kensington de que o príncipe George estudará no Eton College depois que completar 13 anos, em julho, a atenção mundial voltou-se para a instituição fundada em 1440 e conhecida por formar primeiros-ministros, membros da realeza, artistas e personalidades da cultura britânica. Localizada em Berkshire, próximo ao Castelo de Windsor, a instituição é conhecida por sua ligação histórica com a monarquia britânica e membros da aristocracia há quase seis séculos.

Há mais de 580 anos como uma das escolas mais prestigiadas do Reino Unido, a instituição fundada pelo rei Henrique VI recebe exclusivamente meninos entre 13 e 18 anos em regime de internato, com uma anuidade em torno de 63 mil libras esterlinas (R$ 432 mil na cotação atual). O pai de George, o príncipe William, e o tio, príncipe Harry, estudaram na instituição, assim como diversos integrantes da família real britânica, geração pós geração. Além da realeza, veja outras celebridades passaram pelos corredores da escola, e o que fizeram depois de deixar Eton.

David Cameron

Chanceler do Reino Unido, David Cameron Chanceler do Reino Unido, David Cameron — Foto: Isabel Infantes / POOL / AFP

David Cameron estudou em Eton entre o fim dos anos 1970 e o início dos anos 1980. Após seguir para a Universidade de Oxford, construiu carreira política no Partido Conservador e se tornou primeiro-ministro do Reino Unido entre 2010 e 2016. Seu governo ficou marcado pelo referendo que levou ao Brexit, embora ele defendesse a permanência do país na União Europeia.

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Boris Johnson

Boris Johnson, em seu último discurso como premier do Reino Unido Boris Johnson, em seu último discurso como premier do Reino Unido — Foto: Daniel Leal/AFP

Aluno de Eton nos anos 1970, Boris Johnson destacou-se em debates estudantis antes de seguir para Oxford. Tornou-se jornalista, prefeito de Londres e, posteriormente, primeiro-ministro britânico entre 2019 e 2022. Foi a principal face política da implementação do Brexit e uma das figuras centrais da política britânica do século XXI.

Eddie Redmayne

O ator britânico Eddie Redmayne, que interpretou Stephen Hawking em The Theory of Everything, chega o funeral do cientista britânicoEddie Redmayne frequentou a mesma turma do príncipe William / Foto:  Daniel Leal-Olivas/AFP

Redmayne frequentou Eton entre 1995 e 2000, na mesma turma do príncipe William e com bolsa de estudos musical. Depois de iniciar a carreira nos palcos, conquistou reconhecimento internacional em filmes como "A teoria de tudo", pelo qual venceu o Oscar de Melhor Ator, além das franquias "Animais fantásticos e onde habitam" e "A garota dinamarquesa".

Tom Hiddleston

Tom Hiddleston em cena da série Tom Hiddleston ingressou em Eton aos 13 anos e concluiu os estudos no final da década de 1990 - Foto: Divulgação

Hiddleston ingressou em Eton aos 13 anos e concluiu os estudos no final da década de 1990. Após formar-se em Cambridge e na Royal Academy of Dramatic Art, alcançou fama mundial como o anti-herói Loki, nos filmes de Thor e dos Vingadores no Universo Cinematográfico Marvel (MCU), onde também prota.onizou duas temporadas da série homônima. Também se destacou por trabalhos em séries como "O gerente da noite" e diversas produções teatrais.

Hugh Laurie

Hugh LaurieHugh Laurie ficou conhecido pelo seu papelo na série "House" - Foto: Divulgação

Aluno de Eton nos anos 1970, Hugh Laurie destacou-se inicialmente no remo. Mais tarde, tornou-se um dos grandes nomes da comédia britânica ao lado de Stephen Fry. Seu maior sucesso veio com a série "House", na qual interpretou o médico Gregory House, papel que lhe rendeu fama global e múltiplas indicações ao Emmy.

Dominic West

Dominic WestDominic West interpreta o então príncipe Charles na série "The Crown" - Foto; NEtflix/Divulgação

West estudou em Eton nos anos 1980 antes de ingressar no mundo das artes dramáticas. Tornou-se conhecido por séries como "The wire" e, mais recentemente, por interpretar o então príncipe Charles na série "The Crown". É considerado um dos atores britânicos mais respeitados de sua geração.

 

 

George Orwell

George Orwell com um microfone da BBC, em 1943: George Orwell estudou no Eton College entre 1917 e 1921 como bolsista da prestigiada categoria King's Scholar

Nascido Eric Arthur Blair, George Orwell estudou no Eton College entre 1917 e 1921 como bolsista da prestigiada categoria King's Scholar. Na escola, teve aulas de francês com o futuro escritor Aldous Huxley e começou a desenvolver o interesse pela literatura que marcaria sua trajetória. Tornou-se um dos autores mais influentes do século XX com obras como "1984" e "A revolução dos bichos", livros que ajudaram a moldar o debate contemporâneo sobre totalitarismo, vigilância estatal e manipulação da informação.

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