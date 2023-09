Veja famosos que, como Gisele Bündchen, abandonaram bebidas alcoólicas

A- A+

Nesta semana, a modelo Gisele Bündchen revelou que, há três anos, deixou de consumir bebidas alcoólicas. "Logo depois de completar 40 anos, na verdade, eu sentia uma grande diferença entre quando bebia uma taça de vinho e quando não bebia a taça de vinho. É socialmente aceito tomar uma taça de vinho. E as pessoas até dizem: 'Ah, é saudável para você'. Bem, não é saudável para mim . Se você quiser exigir do seu corpo o que eu exijo ao meu corpo, que é muito, não posso ficar ingerindo todas essas coisas, porque elas somam", contou a brasileira, em entrevista à revista "People".

A seguir, confira outros famosos que também já declararam o mesmo: não ingerem uma gota de álcool.

Jennifer Lopez

A cantora e atriz Jennifer Lopez já afirmou que não ingere bebidas alcoólicas. O motivo? Ela entende que qualquer gota do ingrediente faz mal para o seu corpo, sobretudo para a pele. Recentemente, a artista — casada com Ben Affleck, que já enfrentou problemas com alcoolismo — foi garota-propaganda de uma marca de bebidas e recebeu duras críticas nas redes sociais.

Jorge Aragão

Jorge Aragão é daqueles sambistas que, sim, compõe músicas bebendo leite (ou água). Ele mesmo já disse isso. O bamba de 74 anos jura que nunca ingeriu bebidas alcoólicas. "Acho que, na minha vida inteira, eu nunca abri uma cerveja. Faço festa com Coca-Cola, Toddynho.. Até com mingau de aveia. É de música que eu gosto", ele contou, numa entrevista recente ao jornal "Extra".

Alcione

Alcione é outra artista do samba que também deixou de consumir bebida alcoólica. "Não bebo, não. Sou uma sambista às avessas", ela já ressaltou. "Eu tenho essa voz de bar, né? Mas eu mesma nunca afoguei as mágoas num copo de bebida (alcoólica). Quando chorei, foi em casa, tomando leite ou guaraná", ela brincou, numa entrevista recente.

L7nnon

O rapper carioca L7nnon, de 29 anos, é outra exceção entre seus colegas músicos. O artista não ingere bebida alcoólicas e não fuma cigarros. "Peguei muita referência, até mesmo dentro de casa. E nunca levei muito isso para a minha vida. E acredito que vá conseguir viver sem isso. Mas não sou ninguém para julgar quem faz", contou ele, numa entrevista a um podcast.

Elton John

Elton John decidiu largar as bebidas alcoólicas nos anos 1990. Desde então, segue sem beber. "Perdi a humanidade por conta do abuso de drogas e álcool", ele relatou, ao comentar a fase de excessos que enfrentou, antes abandonar de vez as bebidas.

Chris Martin

Vocalista do Coldplay, o cantor Chris Martin diz que bebidas alcoólicas lhe trazem sensações ruins. "Fico deprimido quando bebo", ele já contou. Desde a juventude, o artista de 46 anos não ingere álcool. "Reconheço que já tenho uma personalidade forte. Beber a torna um pouco mais forte", ele justifica.

Bárbara Borges

A atriz Bárbara Borges tornou pública, recentemente, a batalha que vem travando contra o alcoolismo. "É muito sério falar sobre o alcoolismo. E eu precisava dizer que estou no meu processo de cura de muitas coisas, e ele é diferente do das outras pessoas. Eu não posso jamais e nem quero levantar uma bandeira e fazer o papel da salvadora", contou, numa entrevista ao "Gshow".

