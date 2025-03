Gêmeos? De Helena Ranaldi a Marcello Novaes, veja famosos que têm filhos que são a sua "xerox"

A- A+

O ditado popular “filho de peixe, peixinho é” já é conhecido por quase todo mundo. No caso de algumas celebridades, é possível afirmar que não foi apenas o talento artístico que foi “transferido” a seus pequenos, mas também uma notável semelhança física.

Nomes como Helena Ranaldi, Marcello Novaes, Damon Wayans e João Vitti, por exemplo, têm impressionado muito pelo quanto seus filhos lembram sua aparência.

Veja a seguir famosos que são parecidos com seus filhos:

Helena Ranaldi e Pedro Waddington



O filho da atriz é a cópia da mãe. Toda vez que eles postam fotos juntos, as redes vibram com a semelhança entre os dois.

Escalado para "Vale tudo", na qual interpretará Thiago, Pedro Waddington já havia dito que desejava seguir os passos da mãe.

Marcello Novaes e Pedro Novaes



Pai e filho também não ficam de fora da nítida aparência em comum. Pedro também é filho da atriz Letícia Spiller e seguiu a mesma profissão dos pais.

Atualmente como o protagonista de "Garota do momento", ele fez novelas como "Sol nascente", em 2016, e "Malhação: Toda forma de amar", em 2019/20.

John Lennon e Sean Lennon



Sean Lennon é filho do cantor e da artista Yoko Ono. O fundador dos Beatles conheceu Yoko em 1966, em uma galeria de Londres em que ela inaugurava uma exposição.

O filho do casal nasceu nove anos depois e se tornou musicista, compositor, cantor e multi-instrumentista.

Taís Araujo e Maria Antônia



Raquel em "Vale tudo", a atriz tem dois filhos, mas quem nasceu cópia da mãe foi Maria Antônia, de 9 anos.

A internet percebeu a semelhança entre as duas durante a festa de comemoração da novela "Elas por elas", na qual Lázaro Ramos, pai de Maria interpretou o personagem "Mário Fofoca".

Nicolas Cage e Weston Coppola Cage



Conhecido pelos filmes de ação, Nicolas Cage teve o filho, Weston, em 1990.

O descendente tentou seguir os passos e atuar, mas, logo depois, virou um musicista. Ele canta heavy metal e tem quase 70 mil seguidores nas redes sociais.

Damon Wayans e Damon Wayans Jr.

O rosto de Damon Wayans é imediatamente reconhecido pelos fãs de "A patroa e as crianças", série que ficou ao ar no início dos anos 2000. O ator interpretava Michael, que tinha três filhos e era casado com Janet Marie Kyle. Nascido em 1982, o filho do ator, Damon Wayans Jr., seguiu os passos do pai e interpreta diferentes personagens cômicos.

Fernanda Rodrigues e Luísa



Fernanda Rodrigues e Luísa compartilham uma semelhança notável, com cabelos, olhos e traços idênticos.

Luísa, de 14 anos, é a filha primogênita e é como uma lembrança da adolescência de sua mãe.

João Vitti e Rafael Vitti



João Vitti e Rafa Vitti são pai e filho na vida real e também muito parecidos. Eles até já interpretaram pai e filho na novela "Além da ilusão", em 2022.

Uma experiência que permitiu que os dois mostrassem, além da semelhança física, sua química como atores.

Ivete Sangalo e Marcelo Sangalo



Um é a cara do outro. Os dois compartilham não apenas semelhanças físicas marcantes, mas também um forte vínculo familiar e uma relação próxima cercado de muito afeto.

