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Ciência

Veja lista de vencedores do Prêmio Jabuti Acadêmico 2026

Premiação reconheceu 27 obras acadêmicas, científicas e técnicas em cerimônia realizada em São Paulo

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Criado em 2024, o prêmio reconhece obras acadêmicas, científicas e técnicas e busca ampliar a visibilidade de autores e editoras que atuam nesses segmentos.Criado em 2024, o prêmio reconhece obras acadêmicas, científicas e técnicas e busca ampliar a visibilidade de autores e editoras que atuam nesses segmentos. - Foto: Prêmio Jabuti/Divulgação

 A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou a lista de vencedores da 3ª edição do Prêmio Jabuti Acadêmico. A cerimônia de premiação ocorreu na noite da terça-feira (11),  no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

Criado em 2024, o prêmio reconhece obras acadêmicas, científicas e técnicas e busca ampliar a visibilidade de autores e editoras que atuam nesses segmentos.

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Cada um dos vencedores das 27 categorias - divididas em dois eixos, Ciência e Cultura e Prêmios Especiais - recebeu R$ 5 mil, além da estatueta do Jabuti Acadêmico.

Em 2026, o prêmio recebeu 2.085 inscrições. Esta é a primeira edição que tem a professora Nina Beatriz Stocco Ranieri como curadora. Ao todo, 25 casas editoriais foram premiadas.

Lista completa de vencedores do Prêmio Jabuti Acadêmico 2026:

Eixo: Ciência e Cultura

Eixo: Prêmios Especiais

A edição deste ano contou com os apoios institucionais da Academia Brasileira de Ciências (ABC), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Também recebe o patrocínio Master da Skeelo, o patrocínio do Mercado Livre e os apoios da TecHub e da Indústria Gráfica Santa Marta.
 

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