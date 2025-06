A- A+

FAMOSOS Veja mansão de Leonardo e Poliana Rocha, onde o filho Zé Felipe foi morar, após término com Virgínia Imóvel fica no mesmo condomínio de luxo em Guapó, a 30 minutos de Goiânia, onde a inluenciadora digital também tem uma mansão

Após o término do casamento de cinco anos entre Virgínia Fonseca e Zé Felipe, na semana passada, o sertanejo se hospedou temporariamente na mansão do pai, Leonardo, em um condomínio de luxo em Guapó, a 30 minutos de Goiânia, logo após voltar neste domingo (1º) de viagem de Portugal, onde estava em turnê.



O imóvel fica no mesmo condomínio onde a influenciadora digital mora, o que garantiria a proximidade de Zé Felipe com os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.





Zé Felipe com os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo — Foto: Reprodução/redes sociais

Nesta terça-feira, especulou-se que o cantor estaria fechando a compra de uma nova mansão, avaliada em R$ 4 milhões, localizada no mesmo condomínio onde o casal vivia e onde está a mansão dos pais, Leonardo e sua mulher, Poliana Rocha. No entanto, logo depois a assessoria de de Zé Felipe negou a compra ou mesmo que o sertanejo estivesse alugando um imóvel. Segundo o comunicado, embora o sertanejo tenha interesse em continuar residindo no mesmo condomínio para garantir proximidade com os filhos, nenhuma decisão definitiva foi tomada.





Parte externa da casa Foto: Redes sociais/Reprodução

Fachada da mansão Foto: Redes sociais/Reprodução

Casados há 25 anos, Leonardo e Poliana Rocha mudaram-se para a mansão em 2023. A casa tem três quartos com camas de casal e uma área externa com piscina e jardim.

Essa é a segunda mansão do casal no condomínio Talismã, que vende terrenos a partir de 1.500 metros quadrados. O condomínio também tem áreas de lazer como quadras poliesportivas e um lago.

