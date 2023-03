A- A+

Oscar 2023 Veja momento em que fotógrafo tropeça ao lado de Lady Gaga e cai, no Oscar Artista, que havia cancelado a apresentação na premiação, mudou de ideia e subiu ao palco para cantar 'Hold My Hand', do filme 'Top Gun: Maverick'

Lady Gaga atraiu todos os holofotes para si ao cruzar o tapete vermelho no Oscar 2023 (que não é mais vermelho). No momento em que a cantora, indicada na categoria Melhor Canção Original, caminhava pelo corredor do Teatro Dolby, em Los Angeles, um fotógrafo tropeçou no vestido da artista e levou um tombo.

Quem estava ao redor se assustou com a situação, e a estrela pop correu para socorrer o profissional, em uma atitude que chamou atenção e foi elogiada nas redes. Confira:

Apresentação havia sido cancelada

Lady Gaga subiu ao palco do Oscar para cantar "Hold My Hand", composta para o filme "Top Gun: Maverick". Na semana anterior, a apresentação da artista havia sido cancelada. Inicialmente, a estrela pop havia justificado que não conseguiria participar da premiação por causa de um conflito de agenda com as filmagens do longa "Coringa 2", em que ela interpreta Arlequina.

No domingo, horas antes do Oscar, a revista Variety publicou que Lady Gaga tinha mudado de ideia e iria se apresentar a maior premiação do cinema. Assim o fez.

A artista, conhecida por seus looks extravagantes e suas performances "explosivas", subiu ao palco do Oscar sem maquiagem, vestindo uma camiseta básica e uma calça jeans. Em um tom intimista, ela ficou sentada em um banco durante toda a performance.

"Todos esperavam uma grande produção, mas Lady Gaga provou mais uma vez que tudo o que ela precisa é de seu talento para se destacar. Todo o glamour sendo 'deixado de lado'. Apenas uma performance íntima com a voz dela", escreveu uma internauta.

