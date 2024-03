Veja o convite da festa de 1 ano de Lua, filha de Viih Tube e Eliezer: veja vídeo

A- A+

Filha de Viih Tube e Eliezer, Lua di Felice vai ter uma festa de arromba no próximo dia 9 de abril, deixando para trás as produções de mesversários que foram feitas até hoje. O primeiro passo de tudo é o convite, enviado em nome das crianças convidadas. Ele consiste em uma caixa peluda verde, que mostra uma tela com um clipe da família quando é aberta. A música tocada foi criada pra marca Baby Tube, lançada pelos ex-BBBs na esteira do nascimento da filha. Dentro dele, uma naninha e um mordedor de borracha, ambos produtos comercializados pela marca. Um livreto com a foto da aniversariante traz toda a programação da comemoração.

A festa, em um resort, vai durar três dias. Um para os convidados com crianças, outro, quando acontece a festa principal, para todos os amigos. Neste dia, Larissa Manoela fara um show especial.

Cada dia terá um tema: cabelo maluco, animal favorito e pijama.

