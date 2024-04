A- A+

celebridades Veja o estado atual dos influenciadores que tiveram queimaduras em reality show do Recife Três participantes do N1 Influencers, programa promovido pelo cantor de brega funk Anderson Neiff, foram socorridos

No último sábado (6), três influenciadores tiveram queimaduras de primeiro e segundo grau em uma prova de resistência que consistia em manter os pés imersos em um balde de gelo com sal grosso. Artur Braz, MC Thammy e Teus Neiff estavam participando de uma disputa de liderança do N1 Influencers, um reality show promovido pelo cantor de brega funk Anderson Neiff.



O artista revelou no seu perfil do Instagram que não tinha ciência das consequências e riscos que os influenciadores estavam suscetíveis, pois ele tinha perguntado ao bombeiro, que foi contratado por ele, se havia algum problema na realização dessa prova, mas o profissional garantiu não haver perigo.



Segundo Anderson Neiff, uma participante optou por não disputar a prova, a grande maioria desistiu com dois minutos, enquanto Artur Braz, Caio Neiff, Thammy e Teus Neiff aguentaram até o cantor de brega interromper a prova com 15 minutos, declarando empate entre os competidores.

A cantora Thammy Caroline e o influenciador Artur Braz relataram em suas redes sociais terem sofrido queimaduras após participarem de uma prova de resistência no reality do influencer Anderson Neiff. Eles ficaram por 15 minutos com os pés dentro de balde com gelo e sal grosso… pic.twitter.com/eoptBaqV5F — Jovem Pan Entretenimento (@JovemPanEntrete) April 8, 2024



O artista compartilhou para o público o momento que percebeu o sofrimento dos participantes:



''Assim que eles tiraram o pé do gelo eu notei que eles começaram a gritar muito de dor, que tava ardendo, choraram muito, os participantes ficaram nervosos eu já fiquei em estado de choque''.



De acordo com Anderson, o bombeiro que acompanhou toda a prova de resistência, disse para o cantor ficar tranquilo que era só os participantes colocarem os pés no ventilador para aliviar as dores.

Caio não teve nenhuma lesão, os influenciadores Artur e Teus foram socorridos e levados para hospitais particulares. Thammy chegou a voltar à casa onde estava sendo gravado o reality, mas também precisou ser levada ao hospital em decorrência de fortes dores nos pés.

Ainda hospitalizada MC Thammy mostra o tratamento de sua queimadura sofrida no reality da N1 pic.twitter.com/ci58ajGj2q — AQUI (@aquibroficial) April 8, 2024



"Eu perguntei ao médico 'tem risco de eu perder meu dedo?', parecia que eu estava sentindo. (...) Três dedos meus ficaram pretos quando tirei do balde, e ele falou 'tem sim' e disse que eu tinha risco de trombose", disse MC Thammy no Instagram.



Artur Braz e MC Thammy desistiram do reality, e Teus Neiff decidiu continuar na competição. Estes dois tiveram alta no domingo (7) e estão recebendo cuidados em casa. Por outro lado, Braz continua internado no Hospital Real Português, localizado na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro do Paissandu.

artur braz perde o pé mais nn perde a oportunidade de receitar 2 do grande e 1 do pequeno pic.twitter.com/ZCfEvX0HU8 — l3lettt (@l3lettt) April 8, 2024

