A- A+

famosos Veja o que as ex de Kanye West já falaram sobre ele Atualmente em um relacionamento com Bianca Censori, rapper americano já foi casado com Kim Kardashian e namorou Julia Fox e Amber Rose

Kanye West causou revolta nas redes sociais ao ser acusado de tentar atrair atenção para si mesmo usando o corpo de sua esposa, Bianca Censori, na cerimônia do Grammy, no domingo (2).

Esta é mais uma polêmica envolvendo o rapper americano nos últimos meses — e anos.

Com ou sem controvérsias, fato é que o cantor sempre esteve com o nome em alta, também por conta de seus relacionamentos com famosas.

Ele já foi marido, por exemplo, de Kim Kardashian e teve namoros com Julia Fox e Amber Rose.

O relacionamento mais famoso de Kanye foi com Kim Kardashian, que foi oficializado em uma luxuosa cerimônia na Itália, em 2014, e teve fim em 2021.

Kim e Kanye são pais de North, Saint, Chicago e Psalm. Ao falar sobre o ex-marido, a empresária ressalta que ele é um homem talentoso, apesar de alguns problemas em sua vida:

“Ele é uma pessoa brilhante, mas complicada, que, além das pressões de ser um artista e um homem negro, viveu a dolorosa morte de sua mãe, e ainda tem que lidar com a pressão e o isolamento que é intensificado pelo seu transtorno bipolar”, afirmou ela.

Já a atriz Julia Fox não tem elogios nem ressalvas a fazer sobre Kanye. Em seu livro de memórias, “Down the drain”, ela sequer toca no nome do rapper, chamando-o de “o artista”.

No livro, a também modelo afirma que o cantor chegou a lhe oferecer uma cirurgia nos seios, pediu que assinasse um acordo de confidencialidade e queria “aprovar” todas as roupas que ela fosse usar.

“Eu me arrependo muito desse relacionamento", disse ela ao jornal The Times.

“Eu odeio isso. Foram apenas algumas semanas, mas suficientes para durar uma vida inteira. Eu estava provavelmente na posição mais desconfortável da minha vida, e isso já é algo grande. Eu não quero ser conhecida por ser a namorada de ninguém.”

“Percebi bem rápido que estava sendo usada como uma peça no jogo”, observou ela.

Já com a estilista Alexis Phifer, o relacionamento parece ter seguido por águas tranquilas. Eles começaram a namorar em 2002 e noivaram quatro anos depois.

O casamento, entretanto, não chegou a ser realizado: terminaram em 2008, depois da morte de Donda, a mãe de Kanye.

“É sempre triste quando coisas assim chegam ao fim, mas continuamos amigos. Eu desejo a ele o melhor no futuro e em todos os seus empreendimentos. Ele é uma das pessoas mais talentosas que já conheci”, disse a estilista à época à revista People.

Logo depois do fim deste relacionamento, o cantor começou a namorar Amber Rose. O relacionamento, entretanto, terminou em 2010 de uma forma não muito amigável.

A modelo acusou Kanye de tê-la humilhado publicamente. “A única coisa que eu ganhei dele foi fama. Eu tive que simplesmente aceitar isso”, afirmou em entrevista ao talk show Everyday Struggle, da Complex, em 2017.

“Eu tive que aceitar isso junto com o desgosto.”

Veja também