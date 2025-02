"A vida vale a pena", disse Cacá Diegues em uma de suas últimas colunas

A- A+

Em um de seus últimos artigos publicados no GLOBO, o colunista Cacá Diegues homenageou a atriz Fernanda Torres, citando uma das frases ditas pela indicada ao Oscar: "A vida vale a pena".

Para ele, "de todas as expressões de Fernanda Torres sobre seu trabalho como Eunice Paiva no grande sucesso do cinema brasileiro 'Ainda estou aqui', de Walter Salles, essa foi a que calou mais fundo no meu coração. Tenho a impressão de que essa foi também a reação dos outros espectadores que acabaram lhe dando o prestigioso prêmio Globo de Ouro, certamente agarrados às suas qualidades".

E termina afirmando que "fazer a vida valer a pena não significa acumular riquezas ou status, mas sim viver com propósito, em equilíbrio. A mensagem que fica é que a vida deve ser um palco para a expressão pessoal. Que cada um de nós encontre seu próprio caminho para fazer da vida uma honra".

A seguir, leia na íntegra o a coluna do cineasta publicada na edição do dia 21 de janeiro.

"A vida vale a pena"

“Ainda estou aqui” é um desses filmes capaz de nos comover e indicar os males que nos incomodam e perturbam nossa existência numa determinada situação social cujas raízes não temos como eliminar.

Um filme como o melhor de Martin Scorsese. Ou do grande Billy Wilder de “Cinco covas no Egito” ou “Pacto de sangue”.

O repórter Lucas Salgado nos atualizou sobre a carreira internacional do filme neste jornal, reproduzindo no Segundo Caderno as imagens dos cartazes por diferentes países.

De “Aún estoy aqui” a “Io sono ancora qui”, textos dizem que o filme foi lançado com “direito a críticas elogiosas”.

Ao final, sob o significativo título de “Dissonância”, acaba reproduzindo um texto original: “A interpretação de Fernanda Torres é um tanto monocórdica”, aspas do jornal francês Le Monde, o único que fez restrições ao filme, talvez, tão somente, para brindar Nelson Rodrigues, que dizia que toda unanimidade é burra.

Mas estranho ver que o que gostamos é dar destaque para os que falam mal. Do Libération ao Le Figaro, “Ainda estou aqui” foi posto nas alturas pela rigorosa crítica francesa.

E Walter ainda conseguiu com que Cahiers du Cinéma e Positif concordassem. Milagre puro!

Importa saber da atualidade da obra, sua relação com o cinema brasileiro que está sendo feito agora (a vanguarda é um fenômeno de tempo). E o tempo, pelo menos no cinema, só pode ser tratado como tempo mesmo.

“Não tínhamos ainda aterrissado das nuvens quando os três patetas — Trump, Musk e Zuckerberg — chocaram o mundo com sua prepotência”, escreveu Ruth de Aquino.

O filósofo inglês John Stuart Mill cunhou a “distopia”, em oposição à “utopia”, em 1868. “Em todas essas obras a distopia era imaginária e existia no futuro. Em regimes totalitários, num mundo pessimista, oprimido e insustentável, sem condições de vida humana.”

Eunice Paiva era ícone de resiliência e reinvenção. “A vida vale a pena” é uma reflexão relevante e significa viver plenamente.

Fernanda Torres é parte de uma dinastia artística que simboliza não apenas talento, mas também a transmissão de valores entre gerações. Ela sabe direitinho o que diz e o que faz.

Fazer a vida valer a pena não significa acumular riquezas ou status, mas sim viver com propósito, em equilíbrio.

A mensagem que fica é que a vida deve ser um palco para a expressão pessoal. Que cada um de nós encontre seu próprio caminho para fazer da vida uma honra.

