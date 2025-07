Veja o que Gominho disse na última ligação para Preta Gil

A- A+

Gominho, amigo de Preta Gil, falou sobre a cantora nesta sexta-feira, 25, no Mais Você, programa da Ana Maria Braga. A entrevista foi realizada ao mesmo tempo em que outros amigos se despediam de Preta, no velório realizado no Rio.



Ele comentou a relação dos dois e falou sobre a última chamada de vídeo que fez para a amiga, que já não podia mais falar.



"Quinta-feira passada [dia 17] a Jude [Jude Paulla, amiga que estava com Preta em NY] me ligou para avisar que o tratamento não fez efeito e que estavam voltando", revelou Gominho. "Foi muito louco porque a Jude me ligou [no dia 20], era Dia do Amigo Fizemos uma chamada de vídeo e ela já não estava falando."



Preta Gil morreu naquele dia, depois de uma batalha contra o câncer que mobilizou o Brasil.

