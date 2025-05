A- A+

hollywood Veja o que Jennifer Aniston disse para Angelina Jolie antes do término com Brad Pitt A atriz teve um encontro casual com a colega de trabalho de seu então marido e disse a ela algo que muitos lembram com ironia pelo rumo que a história tomou

Para os amantes dos escândalos de Hollywood, a separação de Jennifer Aniston e Brad Pitt em 2005 marcou uma virada.

O fim de um dos casais mais queridos da indústria deixou milhões de fãs perplexos e gerou uma avalanche de boatos sobre o que aconteceu na época.

Vinte anos depois do ocorrido, a atriz de "Friends" reviveu um dos momentos mais simbólicos daquele triângulo amoroso ao relembrar o que disse a Angelina Jolie quando a conheceu, sem saber que ela logo se tornaria a nova companheira do marido.

Aniston e Pitt começaram seu relacionamento no final da década de 1990 e celebraram seu amor com um casamento luxuoso em Malibu, em julho de 2000.

Por cinco anos, compartilharam suas vidas diante dos flashes e câmeras do mundo do entretenimento. Entretanto, em janeiro de 2005 anunciaram a separação e, em outubro do mesmo ano, oficializaram o divórcio.

A notícia coincidiu com rumores crescentes de que o ator havia se apaixonado por sua colega de elenco em "Sr. e Sra. Smith", Angelina Jolie.

No início de 2006, esse romance foi confirmado e, desde então, duas facções distintas surgiram ao redor do mundo: “Time Jennifer” e “Time Angelina”.

Porém, naquela época e para acalmar os ânimos, a primeira a conceder uma entrevista sobre o assunto foi Aniston.

A atriz conversou com a revista "Vanity Fair" e, contrariando as expectativas, evitou fazer acusações de infidelidade contra Pitt e preferiu acreditar na palavra do ex-marido.

"Eu escolho acreditar no meu marido. A esta altura, nada me surpreenderia, mas prefiro acreditar nele", disse ela.

Um ano depois, em janeiro de 2006, Jolie confirmou que estava esperando um filho do ator, reforçando os rumores de que o relacionamento deles começou antes do divórcio.

Na mesma entrevista, a atriz de "Friends" revelou um episódio que até então havia mantido em silêncio. Segundo ela, só havia visto Angelina uma vez antes da separação e esse breve encontro ocorreu no estacionamento do estúdio onde o famoso seriado era filmado.

“Parei e me apresentei. Eu disse: ‘O Brad está muito animado para trabalhar com você. Espero que se divirtam muito’”, lembrou ela.

A intérprete de Rachel Green disse que acreditou em seu casamento até o último dia. "Eu pensei que fosse real. Acho que mudou. Nós dois mudamos. Você faz o melhor que pode, e acho que fizemos", disse ela, tristemente.

Depois dessa separação escandalosa, a história de amor entre Brad Pitt e Angelina Jolie durou mais de uma década.

Eles ficaram noivos em 2012, se casaram em 2014, tiveram seis filhos (três adotados, Maddox, Pax e Zahara; e três biológicos, Shiloh, Knox e Vivienne), fizeram parceria em vários projetos pessoais e se separaram em 2016.

Desde então, estão envolvidos em uma longa e complexa batalha jurídica que incluiu disputas pela custódia dos filhos e pelo vinhedo francês Chateau Miraval que possuíam juntos, o mesmo lugar onde se casaram.

Segundo o advogado de Jolie, o acordo de divórcio foi finalizado no final de 2024, após oito anos de litígio e muitos conflitos familiares.

Em todos esses anos, nenhum dos protagonistas falou publicamente sobre o que aconteceu em profundidade: nem o início controverso do relacionamento, nem a maneira como ele terminou.

Mas, sem dúvida, a frase que Jennifer Aniston disse para Angelina Jolie naquele estacionamento ficou gravada na mente de muitas pessoas como uma ironia do que aconteceria no futuro.

