RIO DE JANEIRO Veja o que pode ou não levar ao show de Lady Gaga na Praia de Copacabana Cantora pop se apresenta de graça na Zona Sul do Rio no próximo sábado, dia 3

Garrafas de vidro, objetos inflamáveis ou perfurocortantes e, claro, armamentos serão confiscados nas revistas da Polícia Militar no show de Lady Gaga, no próximo sábado. A fiscalização começa a valer às 8h do dia 3, quando restrições nos acessos à Praia de Copacabana serão organizadas, como acontece no réveillon. Além disso, só será permitida a entrada de crianças e adolescentes acompanhados por responsáveis.

O show da cantora Lady Gaga, em Copacabana, no próximo sábado, contará com a presença de 5,3 mil agentes de Segurança Pública, entre policiais civis e militares, bombeiros e agentes do programa Segurança Presente. As medidas foram divulgadas pelo governo do estado nesta segunda-feira.

Apesar de a expectativa de público ainda não ter sido divulgada, as forças de segurança esperam um número maior do que os 1,6 milhão de pessoas que estiveram na Praia de Copacabana no show de Madonna, em maio do ano passado. Além do aumento no número de agentes, haverá a instalação de 78 torres de observação — na areia e na orla — e de 12 câmeras de reconhecimento facial.





Segundo Marcelo de Menezes, secretário de Polícia Militar do Rio, haverá também grupos de PMs circulando pela multidão na areia, assim como aconteceu no último réveillon.

— A Polícia Militar do Rio tem expertise em megaeventos. A cada ano nós implementamos novidades e vemos suas eficiências. Assim como aconteceu no réveillon, eu estarei no Centro de Controle Móvel, na Praça do Lido, acompanhando todo o evento. Haverá mais câmeras em Copacabana, agentes nas multidões e torres de observação — afirma o secretário.

Já o subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil, delegado Carlos Oliveira, destacou que haverá uma equipe antibombas da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) para “pronto atendimento”:

— Eles vão fiscalizar todo o entorno do show antes de começar e estarão atentos a possíveis situações durante o evento. Nosso objetivo é entregar um evento de grande segurança, fazer com que tudo ocorra da melhor forma — complementou.

Cidade cheia

Cerca de 560 mil pessoas devem chegar ao Rio esta semana para aproveitar o show de Lady Gaga. Destes, o Aeroporto Internacional Tom Jobim tem previsão de receber 363 mil passageiros, que chegam em 4.192 voos, entre os dias 29 de abril e 6 de maio. Entre esses visitantes, 107 mil chegarão pelo portão internacional. Essa projeção representa um aumento de 26% em relação à Madonna, que se apresentou na cidade em maio do ano passado. As cinco principais cidades de origens do público são: São Paulo, Buenos Aires (Argentina), Recife, Porto Alegre e Vitória.

Já a Rodoviária do Rio aguarda a chegada de 200 mil pessoas esta semana. Segundo a concessionária, metade desse público fará desembarques entre sexta-feira e o sábado do evento, sendo a maior parte turistas de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal.

