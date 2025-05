Veja o que se sabe sobre caso de influenciadora assassinada durante live no México

A- A+

O polêmico assassinato da influenciadora mexicana Valeria Márquez tem tomado a atenção de milhares de internautas desde a última terça-feira, dia 13 de maio. A jovem foi assassinada a tiros enquanto fazia uma transmissão ao vivo em sua conta no TikTok.

O crime foi registrado por volta das 18h30, dentro de seu salão de beleza, localizado na Avenida Servidor Público, no bairro Real del Carmen.





O que se sabe sobre o crime?

A Procuradoria do Estado de Jalisco informou que está investigando o assassinato da mulher de 23 anos sob o protocolo de feminicídio no município de Zapopan. Embora a procuradoria não tenha divulgado a identidade da vítima, a princípio, foi divulgado que se tratava de Valeria Márquez.

Com a repercussão do caso, começaram a circular alguns nomes de pessoas próximas à influenciadora, como o da amiga Vivian de la Torre, que, durante a transmissão, teria enviado mensagens a Valeria pedindo que ela permanecesse no local onde foi assassinada.

A vítima estava esperando um homem misterioso que supostamente queria lhe entregar um "presente" pessoalmente; ele a havia procurado algumas horas antes, quando Valeria não estava em seu estabelecimento, então ela aguardava seu retorno.

“Já estou indo, amanhã acho que não vou fazer live, vai ficar para outro dia… a Vivian diz para eu esperar, porque quer ver minha cara”, disse Valeria minutos antes de ser baleada.

Internautas apontaram Vivian como possível cúmplice, e nas redes sociais ganhou destaque um pequeno vídeo onde as duas aparecem dançando juntas, com a legenda: “como somos lindas, nem parece que há alguns meses estávamos brigadas até a morte”.

Vale destacar que o vídeo já não está mais disponível na plataforma, e segundo os internautas, ele coloca em dúvida a amizade entre ambas e a suposta reconciliação.

Forças federais entram em investigação

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, revelou que o Gabinete de Segurança federal ingressou no grupo de autoridades que apuram quem assassinou a influenciadora.

As autoridades apontam não haver indícios, até o momento, de que Valeria Márquez estivesse envolvida com facções criminosas da região de Jalisco. Durante sua coletiva de imprensa matinal, a presidente mexicana ofereceu suas condolências à família da influenciadora.

— Uma investigação está em andamento para encontrar os responsáveis e a motivação por trás desta situação. Obviamente, prestamos nossa solidariedade à família nesta lamentável situação. O Gabinete de Segurança está trabalhando nisso em coordenação com o Ministério Público — disse ela.

Claudia Sheinbaum ainda pediu respeito à vítima e pediu que internautas parassem de compartilhar o vídeo em que ela é morta.

— Acredito que o apelo é sempre para respeitar as vítimas, sempre. E fazer o que for apropriado para que as autoridades conduzam a investigação e façam as prisões necessárias", disse ele no Palácio Nacional.

'Presente misterioso'

Pouco depois da confirmação do assassinato, começaram a circular nas redes sociais vários trechos da live em que ela demonstrava preocupação com a trama de um suposto "presente misterioso". Nas imagens, uma mulher que estava em seu salão de beleza, o 'Blossom The Beauty Lounge', avisa à influencer que um entregador procurara por ela mais cedo e se recusara a deixar uma encomenda sem encontrá-la pessoalmente.

— Talvez eles fossem me matar ou algo assim — comentou Valeria, ao que a moça que a acompanhava tentou justificar: — Não, era um presente, mas era como um presente caro.

— E ele veio com o quê, uma moto? Eles iam me pegar ou o quê? — suspeitou a influenciadora, sem imaginar que minutos depois seria baleada em sua própria loja.

