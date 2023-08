A- A+

FAMOSOS Veja o que Sofia Vergara falou para brasileiro que está na semifinal do America's Got Talent; vídeo Mineiro Gabriel Henrique recebeu elogios de todo júri do reality show americano ao interpretar 'Run to you', de Whitney Houston

Em um vídeo do programa America's Got Talent, divulgado nesta quinta-feira (3), o brasileiro Gabriel Henrique, que impressionou os jurados do reality ao cantar "Run to you", de Whitney Houston, recebe elogios de Sofia Vergara.

No vídeo, a colombiana, naturalizada norte-americana, destaca a interpretação do mineiro de Contagem e seu sorriso:

"Acho que ele tem tudo para ser o vencedor do America's Got Talent desse ano"

O vídeo mostra ainda o momento em que Gabriel recebe o "Golden Buzzer", a buzina que faz com que o candidato pule etapas e vá direto para a semifinal do reality. Sofia, que acionou o recurso, foi abraçar o cantor no palco. "Que espetacular, quase morremos aqui", disse a apresentadora, em espanhol, ao brasileiro.

Assista à apresentação de Gabriel no AGT:

Quem é Gabriel Henrique?

Mineiro de Contagem, município que faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte, Gabriel tem 27 anos. Ele é cantor de música gospel e canta na sua igreja, localizada no Bairro Cidade Industrial., e costuma apresentar performances nas redes sociais, onde acumula milhares de seguidores. São mais de 300 mil no Instagram e 580 mil no TikTok, além de 436 mil inscritos no YouTube, onde mantém um canal dedicado à música.

Gabriel entrou um pouco nervoso no palco do AGT nesta segunda-feira (2), afinal, era sua primeira viagem aos Estados Unidos e ele não fala inglês muito bem. Sua relação com programa de calouros, porém, é antiga. Quando pequeno, aos 8 anos, ele se apresentou várias vezes na TV, no Programa Raul Gil. Também já esteve no palco do programa da Xuxa.

Em 2019 e em 2021, ele voltou a se apresentar no Programa Raul Gil. No ano passado, Gabriel lançou o seu primeiro disco nas plataformas de áudio. Com nove faixas, "Gabriel" é uma parceria com o grupo Rhythm&Truth.

