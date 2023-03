A- A+

Adeus aos palcos Veja o setlist do show de despedida do Skank, que acontece neste domingo (26) Banda mineira vai apresentar clássicos como "É uma partida de futebol" e "Garota nacional"

Como não poderia deixar de ser, clássicos como "É uma partida de futebol" e "Garota nacional" estarão no setlist do último show do Skank, que acontece neste domingo, 26, no Mineirão. O início da apresentação está previsto para as 19h.

A Turnê de Despedida foi marcada em 2020, mas precisou ser adiada por conta da pandemia de covid-19. Segundo Samuel Rosa, o fim da banda após 30 anos representa uma mudança por novos ares - e talvez não seja o ponto final da história.

Ainda assim, a expectativa é que mais de 60 mil pessoas compareçam ao show. Em seus stories, o filho de 23 anos do cantor mostrou os bastidores do espetáculo.

Setlist

Dois Rios

É uma partida de futebol

Esmola

Pacato cidadão

Amolação

Uma canção é pra isso

É proibido fumar (Roberto Carlos cover)

Saideira

Canção noturna

Ainda gosto dela

Amores imperfeitos

Balada do amor inabalável

Ela me deixou

Jackie Tequila

Te ver

Acima do sol

Três lados

Vou deixar

Garota nacional

Chega disso!

Esquecimento

Sutilmente

Algo parecido

Vamos fugir (Gilberto Gil cover)

Bis:

Ali

Tanto (I Want You)

Tão seu

Veja também

Luto Morre, aos 86 anos, a escritora argentina María Kodama