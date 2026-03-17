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CINEMA Veja onde assistir aos filmes vencedores do Oscar 2026 no streaming; confira lista completa 14 filmes foram premiados na premiação deste ano dentre as 24 categorias da noite

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou os ganhadores do Oscar 2026 na noite do último domingo (15). A disponibilidade de filmes vencedores para assistir varia entre serviços de streaming, aluguel digital e sessões nos cinemas brasileiros até esta quarta-feira (18).

Desde o grande vencedor da noite, ''Uma Batalha Após a Outra'', com seis prêmios, incluindo a categoria principal de Melhor Filme, até a vencedora animação de curta-metragem, ''The Girl Who Cried Pearls'', disponível gratuitamente no site da National Film Board of Canada.

Ao todo, 14 filmes foram premiados no Oscar 2026 dentre as 24 categorias da premiação, com destaque para ''Uma Batalha Após a Outra'' e ''Pecadores'' que receberam seis e quatro estatuetas, respectivamente. Na disputa por Melhor Curta-metragem, ''The Singers'' e ''Two People Exchanging Saliva'' protagonizaram o sétimo empate da história da cerimônia.

O documentário ''Um Zé Ninguém Contra Putin'', vencedor do Oscar 2026, é o único título que não está disponível no Brasil.

Confira onde assistir aos vencedores do Oscar 2026:



''Uma Batalha Após a Outra''

Nesta trama que se aproxima do enredo de ''Procurando Nemo'', Leonardo DiCaprio interpreta Bob Ferguson, um ex-revolucionário de um grupo de guerrilha. Com a ajuda de outros revolucionários, o protagonista precisa correr contra o tempo para salvar a filha das mãos de um dos seus piores inimigos ao estilo de Liam Neeson em ''Busca Implacável''. Prêmios: Melhor Filme, Direção, Direção de elenco, Roteiro adaptado, Edição, Ator coadjuvante. Onde assistir: HBO Max, cinema e aluguel.

''Pecadores''

Michael B. Jordan em dose dupla. O ator interpreta os irmãos gêmeos Smoke e Stack, que retornam à sua cidade natal para reconstruírem a vida e deixarem o passado conturbado para trás. No entanto, a presença de uma força maligna obriga os cidadãos a lutarem para sobreviver. Prêmios: Melhor Ator, Fotografia, Trilha sonora original, Roteiro original. Onde assistir: HBO Max, cinema e aluguel.

''Frankenstein''

Victor Frankenstein é um cientista brilhante interessado em transcender os limites da biologia. Quando ele decide colocar as ideias à prova, criando uma criatura imponente, Victor desencadeia uma série de acontecimentos trágicos nesta releitura da obra homônima de Mary Shelley. Prêmios: Melhor Direção de arte, Figurino e Maquiagem e cabelo. Onde assistir: Netflix

''Guerreiras do K-Pop''

Cantoras pop são guerreiras que combatem criaturas sombrias na trama do filme de Maggie Kang e Chris Appelhans. O grupo feminino chamado HUNTR/X, formado por Rumi, Mira e Zoey são descendentes de caçadoras de demônios, conciliando a vida de dupla de apresentações em estádios lotados e batalhas contra seres sobrenaturais. Prêmios: Melhor Animação e Canção Original. Onde assistir: Netflix.

''A Hora do Mal''

Quando todas as crianças de uma mesma turma, com exceção de uma, desaparecem no mesmo horário da madrugada, as pessoas da cidade desconfiam da professora dos estudantes desaparecidos e exigem explicações. Prêmios: Melhor Atriz coadjuvante. Onde assistir: HBO Max e aluguel.

''Avatar: Fogo e cinzas''

O terceiro filme da franquia expande o universo criado por James Cameron, apresentando uma nova e aguerrida tribo Na'vi. No meio de um conflito em Pandora, Jake e Neytiri precisam tomar uma importante decisão sobre a própria família. Prêmios: Melhor Efeitos Visuais. Onde assistir: cinema.

''F1: O Filme''

Piloto veterano na Fórmula 1? Sonny Hayes, um promissor piloto norte-americano, sofreu uma acidente que retirou ele das pistas da Fórmula 1, na década de 1990. 30 anos depois, o personagem interpretado por Brad Pitt recebe um convite para voltar a correr por uma equipe da modalidade em dificuldades de competir. Prêmios: Melhor Som. Onde assistir: Apple TV e aluguel.

''Hamnet: A vida antes de Hamlet''

"Ser ou não ser, eis a questão" é uma das frases mais célebres de ‘’Hamlet’’, tragédia de William Shakespeare, mas qual a origem do dilema? Baseada no livro ‘’Hamnet’’, de Maggie O’Farrell, a diretora Chloé Zhao imagina como era a vida familiar de Shakespeare, sua esposa, Agnes, e seus filhos, incluindo o jovem Hamnet. Prêmios: Melhor Atriz. Onde assistir: cinema e aluguel.

''Quartos vazios''

Durante sete anos, o jornalista Steve Hartman e o fotógrafo Lou Bopp registraram os quartos deixados por crianças que foram vítimas de atentados e tiroteios em escolas. Prêmios: Melhor Documentário em curta-metragem. Onde assistir: Netflix

''The Girl Who Cried Pearls''

Um menino pobre conhece uma menina que chora pérolas à noite, então, ele aproveita para vender as pedras preciosas para um ganancioso penhorista. Depois de se apaixonar por ela, o jovem precisa escolher entre o amor ou o dinheiro. Prêmios: Melhor Animação de curta-metragem. Onde assistir: National Film Board of Canada

''The Singers''

Quem é o melhor cantor de um bar? Esse é o dilema deste curta-metragem que acompanha uma competição musical improvisada em um bar operário, quando os clientes decidem competir por uma bebida de graça, caso seja eleito o melhor cantor da noite. Prêmios: Melhor Curta-metragem. Onde assistir: Netflix.

''Two People Exchanging Saliva''

Entre tapas e sem beijos. Num futuro distópico o beijo é considerado um crime punido com a pena de morte e transações financeiras são realizadas por meio de tapas. Nesse cenário, Angine cria um vínculo com uma amiga do trabalho e o relacionamento das duas causa o maior burburinho. Prêmios: Melhor Curta-metragem. Onde assistir: Vimeo

''Valor Sentimental''

Relações familiares não são fáceis e este drama do diretor Joachim Trier é mais uma prova disso. O retorno de Gustav, um famoso cineasta que estava ausente, abala a vida das irmãs Nora e Agnes, quando ele oferece a uma das filhas o papel principal em seu novo filme. Prêmios: Melhor Filme Internacional. Onde assistir: Mubi e cinema.

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