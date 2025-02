A- A+

grammy 2025 Surpresa de Beyoncé, brinde de Taylor Swift e Jay-Z, bombeiros no palco: os destaques do Grammy 2025 Evento teve ainda nudez de Bianca Censori, namorada de Kanye West, no tapete vermelho

Uma noite com discursos em prol de imigrantes, pessoas trans, mulheres negras e por melhores condições de trabalho a artistas que estão começando a carreira.

O Grammy 2025 —que consagrou Beyoncé com o principal prêmio da noite para "Cowboy Carter como álbum do ano" — entregou música, política e ativismo social, principalmente por ter sido dedicado às vítimas dos incêndios que assolaram Los Angeles neste início de ano.

A transmissão pediu, inclusive, doações ao vivo a quem estava na Crypto Arena e a quem assistia de casa, por meio de um QR Code.

O grande vencedor, juntamente com Beyoncé, foi Kendrick Lamar, dono de cinco prêmios pela canção "Not like us".

Confira os principais premiados da noite aqui e os destaques da cerimônia abaixo.

Encontro de titãs — e a reação de Bey

Taylor Swift, que despontou no show business no country, subiu ao palco para apresentar o prêmio de melhor álbum do gênero — e proporcionou à audiência um encontro de milhões.

A vencedora da categoria foi Beyoncé com seu "Cowboy Carter", e as duas maiores forças da música norte-americana na atualidade se encontraram, ainda que rapidamente.

Queen B, a julgar pela reação, não acreditava que poderia levar essa estatueta para casa. Com isso, ela se tornou a primeira mulher negra a ser premiada em tal categoria.

Emocionada, ela agradeceu a todos os "excepcionais artistas do country que aceitaram esse álbum":

"Quero encorajar as pessoas a fazerem o que são apaixonadas e continuarem persistentes", disse a recordista de indicações no ano, com 11 no total.

Mensagem encorajadora

Vencedora da primeira categoria da noite, Doechii fez um discurso inspirador quando subiu ao palco para receber o prêmio de melhor álbum de rap por "Alligator bites never heal".

"Sei que tem algumas garotas negras, muitas mulheres negras me assistindo agora. E eu quero dizer, vocês conseguem. Tudo é possível. Não permita que ninguém projete estereótipos em vocês”, disse a artista, de 26 anos, que recebeu o prêmio das mãos de Cardi B.

Torcida de respeito

Sabrina Carpenter, vencedora do prêmio de melhor álbum vocal pop com "Short n' sweet", ganhou a torcida de ninguém mais ninguém menos que... Taylor Swift.

Detalhe: Taylor concorria na mesma categoria com "The tortured poets department", mas nem ligou de ter saído com as mãos abanando.

Ela fez a festa com o fato de a amiga — que abriu vários shows da turnê "The Eras Tour" — levar o primeiro Grammy de sua carreira.

No vídeo abaixo, o jornalista Ramin Setoodeh, da "Variety", flagrou a torcida de Taylor.

Puxão de orelha

Vencedora do gramofone de artista revelação 2025, Chappell Roan fez um discurso poderoso direcionado às gravadoras. De caderninho na mão, ela falou:

"Eu disse a mim mesma que, se algum dia ganhasse um Grammy e pudesse estar aqui diante das pessoas mais poderosas da música, exigiria que as gravadoras e a indústria, que lucram milhões de dólares com os artistas, oferecessem um salário digno, especialmente para os artistas em desenvolvimento. Fui contratada muito jovem, ainda menor de idade. Quando fui dispensada, não tinha nenhuma experiência de trabalho no meu currículo e, como a maioria das pessoas, tive muita dificuldade para encontrar um emprego durante a pandemia e (não conseguia) pagar um plano de saúde", falou a jovem, bastante aplaudida. "Foi devastador me sentir tão comprometida com a minha arte e, ao mesmo tempo, tão traída pelo sistema e desumanizada. Se minha gravadora tivesse priorizado isso, eu poderia ter recebido cuidados de uma empresa à qual eu estava dando tudo. As gravadoras precisam tratar seus artistas como funcionários valiosos, oferecendo um salário digno, plano de saúde e proteção. Gravadoras, nós apoiamos vocês — mas vocês nos apoiam?"

Antes do prêmio, ela fez uma performance da música "Pink pony club", um dos sucessos de seu álbum de estreia "The rise and fall of a midwest princess".

Imigrantes e trans

Shakira e Lady Gaga deram recados políticos na hora do agradecimento de seus prêmios.

A colombiana dedicou aos "irmãos e irmãs imigrantes" nos Estados Unidos o gramofone de melhor álbum pop latino para "Las mujeres ya no lloran".

"Vocês são amados, vocês têm valor, e eu sempre lutarei ao lado de vocês", disse Shakira.

Já Lady Gaga, quando subiu ao palco juntamente com Bruno Mars para receberem a estatueta de Melhor performance pop em duo ou grupo por "Die with smile", falou à população trans:

"Pessoas trans não são invisíveis. Pessoas trans merecem amor, a comunidade queer merece ser exaltada. Música é amor. Obrigada."

Apresentadores especiais

Numa edição especial que arrecadou fundos para a recuperação da cidade de Los Angeles e para as vítimas dos incêndios neste início de ano, o Grammy convidou um grupo de bombeiros para apresentar a principal categoria da noite, "álbum do ano".

Foi, portanto, uma mulher do corpo de bombeiros que anunciou a vitória de Beyoncé com "Cowboy Carter".

Queen B subiu ao palco com a filha, Blue Ivy, e começou agradecendo aos bombeiros "que nos mantêm seguros".

Tim-tim

Na hora que Beyoncé venceu a principal da categoria do Grammy pela primeira vez — "Cowboy Carter foi escolhido como álbum do ano —, a câmera de TV mostrou o grande brinde da noite: Taylor Swift e Jay-Z.

A artista, que também concorria com "The tortured poets department", celebrou a vitória da colega com o marido dela.



Bianca Censori sem nada

Antes dos shows e da distribuição dos prêmios, no tapete vermelho, não teve ninguém mais chamativo do que Bianca Censori, a namorada de Kanye West.

Quando chegou aos arredores da Crypto Arena, ela vestia um casaco de pele comprido, mas foi só chegar na frente dos fotógrafos no tapete vermelho...

Tirou a peça e mostrou estar nua, quer dizer, com um vestido de "meia-calça transparente".

O "Entertainment Tonight" chegou a publicar uma nota dizendo que o casal foi escoltado para fora do evento, pois não havia sido convidado.

No entanto, a link foi despublicado, mas Kanye e Bianca não foram vistos dentro da Crypto Arena durante a transmissão televisiva.

