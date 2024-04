A- A+

BBB 24 Veja os fatos que marcaram essa edição do Big Brother Brasil 24, que encerra nesta terça (16) Para além do jogo, a jornada de mais de três meses de programa reservou momentos marcantes, com direito a surto, desistência, expulsão, intriga matrimonial, roupas na piscina, romances e tudo que uma boa edição de "BBB" tem direito

A grande final do "Big Brother Brasil 24", nesta terça-feira (16), no centésimo e último dia de confinamento do reality show da TV Globo, vai consagrar o vencedor da disputa entre os finalistas Davi, Isabelle ou Matteus, com franco favoritismo para o jovem baiano de 21 anos.



Para além do jogo, a jornada de mais de três meses de programa reservou momentos marcantes, com direito a surto, desistência, expulsão, intriga matrimonial, roupas na piscina, romances e tudo que uma boa edição de "BBB" tem direito.



Em uma edição em que os camarotes não caíram na graça do público e foram sendo eliminados um após o outro, a final envolvendo três “pipocas” de regiões distintas do Brasil (Bahia, Amazonas e Rio Grande do Sul) representa bem a diversidade cultural brasileira, reunindo um motorista de aplicativo de Cajazeiras (BA), um humilde estudante de Engenharia do pequeno município do Alegrete (RS) e uma dançarina do Boi Garantido, de Manaus (AM).

Surto e desistência

Acostumada com exposição nas redes sociais e seguida por mais de 40 milhões de pessoas, a dançarina e influenciadora Vanessa Lopes, convidada ao programa como Camarote, não resistiu à pressão do programa e apertou o botão de desistência após um “quadro psicótico agudo”, diagnóstico dado a ela após atendimento psiquiátrico que recebeu quando saiu da casa, revelado em entrevista.

“É como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é a imaginação da minha cabeça e o que é real. Isso aconteceu pelo estresse, pela falta de sono, pela ansiedade, medo do que tava acontecendo lá fora no programa, medo que tava acontecendo dentro do programa", disse Vanessa ao programa "Fantástico".

'Camaroters' em baixa

A expulsão da cantora Wanessa Camargo por agressão contra Davi - a artista deu um soquinho em seu pé enquanto ele dormia - foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, com seguidores criticarando a insistente perseguição da artista ao baiano durante o confinamento, e apontaram preconceito racial. Após sair do reality, ela mesmo publicou vídeo admitindo “racismo estrutural” e deu entrevista sobre o assunto no "Fantástico", mas pouco depois voltou a atacar o baiano em postagens.

A modelo Yasmin Brunet, outra que teve embate direto com o favorito Davi, foi Camarote eliminada, apontada como “planta”. A apatia de Rodriguinho nas festas, sua soberba e o fato de ter participado de uma conversa sobre o corpo de Yasmin, determinaram sua eliminação pelo público. Vinicius, atleta paralímpico, outro Camarote a participar da fatídica conversa machista com Nizam e Rodriguinho, também teve passagem curta na casa. O famoso que conseguiu ir mais longe foi MC Bin Laden (que mudou seu nome para MC Binn).

Fenômeno nas redes

A explosão de popularidade de alguns participantes anônimos também merece destaque. Os participantes do "BBB 24" já acumularam quase 36 milhões de seguidores nas redes sociais. Quem lidera a lista é Davi Brito, que conquistou 8,5 milhões de seguidores apenas no Instagram. Beatriz, com 4,6 milhões de seguidores no Instagram, é a segunda que mais cresceu nas redes, seguida de Alane e Isabelle, com 4 milhões cada.

Lucas Buda estava confinado quando sua esposa se divorciou por conta de seu comportamento na casa

Crise matrimonial

Como qualquer bom show de realidade, o "BBB 24" proporcionou uma novela à parte. O capoeirista carioca Lucas Henrique, o Buda, que havia entrado no programa compromissado com um relacionamento monogâmico de 15 anos, teve no seu suposto envolvimento com a alagoana Giovanna Pitel o pivô de um divórcio litigioso, que ocorreu enquanto ele ainda estava confinado. Frases como “Morena, você me balançou” e outros flertes foram vistos pela ex-companheira como traição.

Sua agora ex-esposa Camila Moura virou celebridade do dia para noite e ganhou mais de três milhões de seguidores no Instagram. Entre uma queixa e outra, ela passou a atuar e ganhar dinheiro com publicidade. Depois de eliminado, Lucas teve um encontro virtual ao vivo com Camila no programa "Mais Você", de Ana Maria Braga, protagonizando uma cena para lá de constrangedora.

Romances e paqueras

Como não poderia deixar de ser, o amor esteve no ar durante o BBB 24. Desde a paquera e pegação de Alane com Nizam, até o namorico de Matteus com duas participantes - primeiro Deniziane e depois Isabelle, na reta final. Destaque também para o namorinho de MC Binn com Giovanna, dentro e fora do confinamento.

Brigas memoráveis

Não faltaram pelejas no confinamento. Davi foi o participante que mais protagonizou tretas, duas com MC Bin Laden, uma com Lucas Buda, que gerou o hit “Calma, Calabreso”, uma com Yasmin Brunet, que gerou a “CPI do psiu” e uma com Leidy Elen, que culminou com a sister jogando todas as suas roupas na piscina.

Outra briga que ficou marcada no reality foi entre Alane e Fernanda. As duas se desentenderam na academia e trocaram xingamentos. A voz de Alane, que costumava ser infantil e angelical, se transformou em uma “voz de sepultura” e gerou vários comentários nas redes. “Foi nessa briga que Fernanda emplacou o meme “Chora, bonequinha”, que chegou até a entrar no enredo de uma novela da globo.

Fernanda protagonista

A participação da carioca Fernanda Bande também merece destaque. O seu protagonismo no programa a fez ganhar 2,5 milhões de seguidores no Instagram. Foii uma das principais personagens do quarto Gnomos. O filme “127 horas”, citado por ela em um Sincerão, bateu recorde de mais buscado no Google. Suas críticas de cinema, aliás, foram uma das suas principais qualidades, inclusive foram citadas no discurso de sua eliminação.

Para seus críticos, pesaram falas polêmicas consideradas homofóbicas e capacitistas. A sua bonita e genuína amizade com Pitel também gerou bastante enredo em sua participação na casa. Já eliminadas, as duas continuam juntas em entrevistas e aparições públicas.

Prêmios milionários

Além do valor de R$ 2,92 milhões que será entregue para o vencedor do "BBB 24" - o maior até hoje de um reality show no Brasil - os participantes garantiram prêmios que engordaram suas contas bancárias. Entre os finalistas, Davi já arrematou os seguintes R$ 281,9 mil em provas, além de videogame e celular. Isabelle faturou R$ 59 mil, além de notebook, smart TV e uma viagem nacional com acompanhante. Já Matteus ganhou um carro avaliado R$ 119 mil, uma smart TV, uma geladeira, R$ 5 mil em eletrodomésticos, viagem internacional com acompanhante e R$ 35 mil em premiações.





