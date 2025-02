Veja polêmicas de Bianca Censori, esposa de Kanye West que apareceu nua no tapete vermelho do Grammy

A- A+

Neste domingo, o rapper americano Kanye West - que agora se chama Ye - e sua esposa, a modelo e arquiteta australiana Bianca Censori, ganharam todas as manchetes durante o Grammy Awards de 2025 quando a mulher de trinta anos se mostrou nua no tapete vermelho antes para a cerimônia.

O casal chegou à Crypto Arena em Los Angeles com looks aparentemente sóbrios: o ex-marido de Kim Kardashian usava um conjunto todo preto com uma camiseta de manga curta, calças retas, mocassins plataforma e óculos de sol, enquanto Censori usava um casaco de pele grande que cobria seu corpo completamente e sapatos de vinil transparentes.

Segundos depois, a polêmica começou quando a ex-modelo deu as costas para os fotógrafos, tirou o casaco e revelou sua verdadeira roupa: um minivestido de malha transparente que deixava suas partes íntimas expostas.

Quem é Bianca Censori, esposa de Kanye West?

Embora não seja a primeira vez que a arquiteta chama a atenção por seu traje ousado, sua polêmica aparição na premiação musical gerou muita curiosidade no público, que perguntou quem é a misteriosa mulher que acompanha o rapper.

Bianca Censori nasceu em 5 de janeiro de 1995 na Austrália, mais especificamente em um subúrbio de Melbourne chamado Ivanhoe.

Ele cursou o ensino médio em Kew e estudou arquitetura na Universidade de Melbourne. “Acho muito mais fácil transformar minhas ideias em realidade na Austrália.

“Em Melbourne, posso cultivar minha criatividade e em Los Angeles é onde a aplico”, disse Censori à Vogue Austrália em junho de 2022 para um artigo que destacava os criativos locais.

Naquela época, a jovem já trabalhava como chefe de arquitetura na Yeezy, marca de Kanye West na qual ela teria ingressado em 2020.

“Bianca é uma parte importante da equipe de gestão. Ela é consultora sênior de Ye (Kanye West) e consultora sênior de criação e negócios de toda a equipe. Ela tem muita influência, ajuda a controlar o design, para quem vendemos e com quem colaboramos.

“Ela está completamente envolvida”, disse uma fonte da indústria da moda próxima ao casal ao Page Six .

Os dois foram vistos juntos pela primeira vez em maio de 2022 e o relacionamento só cresceu desde então.

Então, poucas semanas depois de oficializar seu divórcio de Kim Kardashian, o rapper decidiu se casar com Censori em uma cerimônia íntima realizada no início de dezembro no luxuoso hotel Waldorf Astoria, em Beverly Hills.

Um mês antes, o polêmico cantor havia lançado a música “Censori Overload” , inspirada em sua nova parceira.

Transformação e uma lista perturbadora de regras a seguir

Parece haver um antes e um depois muito marcante no estilo de Bianca Censori antes de seu relacionamento com Kanye West.

Embora sempre tenha usado looks ousados e sensuais que realçavam suas curvas, a australiana tinha certa semelhança física com Kim Kardashian, segundo as fotos que podiam ser vistas em sua conta no Instagram — e que não estão mais em seu perfil.

No entanto, assim que seu romance com o artista se tornou conhecido, ela deixou seus longos cabelos castanhos para trás e adotou um corte pixie loiro platinado.

Com o tempo, diversas de suas atitudes começaram a chamar a atenção de antigos seguidores nas redes sociais, e chegou a surgir rumores de que seu círculo íntimo estava preocupado com a mudança radical em seu jeito de ser.

Ela parou de compartilhar imagens diárias de seu trabalho como arquiteta e modelo e começou a limitar suas postagens, aparentemente a pedido de seu marido, e como ela transformou sua maneira de se vestir - assim como Kim Kardashian fez uma vez - e adotou uma postura totalmente a estética da Yeezy, com uma paleta de cores neutras, tecidos transparentes e muito elastano.

“Ele a convenceu de que, como ela é uma estrela agora, ela tem que permanecer um mistério, o que é assustador para aqueles que a conhecem, pois parece outra forma de controle”, disse uma fonte próxima ao Daily Mail sobre o assunto. Mudança de atitude dos censores nas redes sociais.

E, como se isso não bastasse, ela acrescentou: “Ele está divulgando a nudez dela em toda a sua rede social para poder controlar sua narrativa. É perturbador e, ao isolá-la do mundo, está fazendo com que ela se isole cada vez mais (...).Ele se veste como quer, vai aonde quer e faz o que quer porque realmente não tem outra escolha.. Ela deixou de ser modelo e se tornou sua esposa, o que infelizmente não é um cargo remunerado. “Ela está presa.”

O mesmo veículo ainda informou que, segundo depoimentos de amigos de Censori, o rapper tem uma série de regras para a esposa, que incluem "nunca falar, comer certos alimentos e se exercitar, mesmo que Kanye não faça isso".

“Ela o obedece porque ele a convenceu de que eles são da realeza”, disseram.

Mas há também o outro sino. Para rebater os comentários daqueles que dizem temer pela integridade mental de Bianca Censori e pelo controle que Kanye West exerce sobre ela, fontes próximas ao casal garantiram que as estranhas e polêmicas aparições da australiana são simplesmente sobre arte performática e moda disruptiva.

“As pessoas estão confundindo a criatividade de Bianca.“Ela tem uma personalidade fenomenal, consegue entreter o público e é tão artista quanto Ye”, disseram ao Page Six.

