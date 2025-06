A- A+

STREAMING Veja quais são as estreias no streaming na semana de 15 a 21 de junho "Mentirosos", "O píer" e "Underdogs: coadjuvantes selvagens" também estão na lista

Em novembro de 2006, Nora Dalmasso, de 51 anos, foi encontrada morta no quarto da filha, na cidade de Río Cuarto, na Argentina. Mãe de um casal, ela foi estrangulada com a faixa de tecido de um roupão. Até hoje, a autoria do crime nunca foi descoberta, mas o caso permanece como um mais brutais feminicídios do país. Ele é retomado na série documental “As mil mortes de Nora Dalmasso”, que estreia na quinta-feira na Netflix.



‘As Mil Mortes de Nora Dalmasso’ (Netflix, a partir de 19/6)

Na época, nenhum membro da família estava na cidade, e a polícia não encontrou sinais de arrombamento. Chegou-se à conclusão de que Nora teve um encontro de cunho sexual e, depois, foi morta. De vítima, a argentina passou a ser julgada e criminalizada pela opinião pública a partir de teorias infundadas sobre seu comportamento, a ponto de o marido e o filho dela serem apontados como suspeitos.

Os três episódios trazem depoimentos inéditos da família e são dirigidos pelo britânico Jamie Crawford, que viveu na cidade nos anos 1990, é casado com uma argentina e dirigiu as séries “Grandes fracassos: Woodstock 99” e “À procura de Ted Bunny”.

‘Mentirosos’ (Prime video, a partir de 19/6)



Cadence Sinclair Eastman é bonita, bem relacionada e milionária, parte de uma aristocrática família americana. Ela e os amigos vão passar um verão na ilha particular do avô da moça e, diante de um acidente misterioso, tudo muda na vida dela, que não pode mais confiar nem nas pessoas mais próximas.

‘O píer’ (Netflix, a partir de 19/6)

Por anos, a família Buckley domina as atividades comerciais ligadas à pesca em Havenport, na Carolina do Norte. Mas os negócios começam a decair quando o patriarca tenta se recuperar de dois ataques cardíacos, e mãe e filho buscam outras formas de manter o império de pé.

‘Os bucaneiros’ (Apple TV+, a partir de 19/6)



Depois do choque cultural ao desembarcarem na Inglaterra vindos dos Estados Unidos, os jovens “bucaneiros” já estão instalados e acostumados com o Velho Mundo nesta segunda temporada. Nan (a atriz Kristine Froseth, à direita), por exemplo, já é a jovem mais famosa do país e segue lutando por ainda mais espaço.

‘Underdogs: coadjuvantes selvagens’ (Disney+, a partir de 16/6)



O ator Ryan Reynolds é o narrador desta série documental do National Geographic sobre bichos que não costumam estar nos “holofotes” do reino animal, mas chamam muita atenção quando olhados de perto. Há espécies com técnicas rebuscadas de camuflagem, rituais estranhos de acasalamento e um tanto de carisma.

