Veja quem é o casal de Hollywood que botou casa de praia para alugar e promete receber os hóspedes

Imagine alugar a casa de praia do casal Ashton Kutcher e Mila Kunis e ainda ser recepcionado pelos dois! Os atores queridinhos de Hollywood anunciaram nesta terça-feira (15), que vão colocar o imóvel localizado na praia de Santa Barbara, na California, à disposição para grupos de até quatro pessoas, por uma única noite, na data de 19.08.

Nas redes sociais, Mila e Ashton avisaram animados que vão aproveitar para fazer algum conteúdo com quem alugar a propriedade, e ainda soltaram: "estaremos lá para receber você na chegada e garantir que você tenha tudo o que precisa para uma estadia divertida na praia".

Até a publicação dessa reportagem, o anúncio segue vinculado ao AirBnB com o valor de 0 $. A disponibilidade consta como "em breve". Mas já é possível conferir detalhes do bangalô na frente da praia, com dois quartos, cozinha integrada à sala, banheiros, hidromassagem ao ar livre, lavanderia e lareira.





"A poucos passos da praia, e com belas vistas para as montanhas de Santa Ynez, você não encontrará escassez de pontos turísticos e muitas atividades para uma estadia de verão inesquecível", resumiu o casal.

