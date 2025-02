Marcelo Rubens Paiva, Ney Matogrosso e Scholastique Mukasonga participam do Clube de Leitura CCBB 20

A- A+

Na quinta-feira da semana que vem, dia 13, tem eleição no Instagram no Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro (CCBB-RJ).

O objetivo é escolher os livros do primeiro encontro do ano do Clube de Leitura CCBB, já marcado para o dia 12 de março.

Em celebração ao mês da mulher, serão discutidas obras das escritoras Marcia Tiburi e Igiaba Scego (italiana de origem somali) — as duas já confirmaram presença, só falta escolher os títulos.

Estão na disputa “Complexo de vira-lata” e “Com os sapatos aniquilados, Helena avança na neve”, de Tiburi, e “Minha casa é onde estou” e “Cassandra em Mogadício”, de Scego.

O Clube de Leitura CCBB ocorre toda segunda quarta-feira do mês, às 17h30, na Biblioteca Banco do Brasil, no quinto andar do CCBB-RJ, que disponibiliza mais de 250 mil títulos ao público.

Com mediação de Suzana Vargas e de Ramon Nunes Mello, este ano o Clube de Leitura visa abordar as relações entre a literatura e outras artes (música, teatro e cinema).

“Clássicos da literatura, autores contemporâneos, dramaturgos, escritores que expressam parte da alma brasileira, poetas do cotidiano estão programados apara esta nova temporada”, antecipou a curadora em nota.

“Pensamos em atingir um público mais amplo, diverso, bem como fazer com que os livros sejam compreendidos mais além de suas fronteiras escritas.”

'Mau selvagem': Biografia apresenta Oswald de Andrade como intérprete do Brasil sem deixar de lado sua vida íntima: dívidas, bigamia e solidão

Já estão confirmados encontros com o cantor Ney Matogrosso (abril), o autor de “Ainda estou aqui” Marcelo Rubens Paiva, o músico e ensaísta José Miguel Wisnik (junho), o escritor indígena Daniel Munduruku (agosto) e a ruandesa Scholastique Mukasonga (outubro).

Em setembro, o poeta Eucanaã Ferraz participa de uma homenagem ao poeta e filósofo Antonio Cicero, morto em outubro.

A programação de junho, novembro e dezembro ainda será confirmada. A participação no Clube de Leitura CCBB é gratuita e os ingressos são liberados a partir das 9h da manhã do dia do evento.

Os encontros são gravados e disponibilizados no canal do Banco do Brasil no YouTube.

