Veja visual irreconhecível de Jason Momoa como Blanka, personagem brasileiro em 'Street Fighter'

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Mais de três décadas após o lançamento de "Street Fighter - A Batalha Final", com Jean-Claude Van Damme, a famosa franquia de games ganhará nova versão nas telas de cinema. A Paramount Pictures acaba de divulgar um novo trailer de "Street Fighter", longa que chega aos cinemas no dia 15 de outubro.

Além disso, o estúdio divulgou novos cartazes da produção, com destaque para o visual irreconhecível de Jason Momoa como Blanka, personagem que representa o Brasil no game.



"Ambientado em 1993, os lutadores Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo) são colocados de volta em combate quando o misterioso Chun-Li (Callina Liag) os recruta para o próximo Torneio do Guerreiro Global: uma briga brutal de socos, destinos e fúria. Porém, por trás dessa batalha por glória está uma conspiração mortal que os força a se enfrentarem entre si e seus demônios do passado. E se não enfrentarem, é game over!", destaca a sinopse oficial.



Confira o elenco do novo "Street Fighter":

Noah Centineo como “Ken Masters”

Andrew Koji como “Ryu”

Callina Liang como “Chun-Li”

Joe “Roman Reigns” Anoa’i como “Akuma”

David Dastmalchian como “M. Bison”

Cody Rhodes como “Guile”

Andrew Schulz como “Dan Hibiki”

Eric André como “Don Sauvage”

Vidyut Jammwal como “Dhalsim”

Curtis “50 Cent” Jackson como “Balrog”

Jason Momoa como “Blanka”

Orville Peck como “Vega”

Olivier Richters como “Zangief”

Hirooki Goto como “E. Honda”

Rayna Vallandingham como “Juli”

Alexander Volkanovski como “Joe”

Kyle Mooney como “Marvin”

Mel Jarnson como “Cammy”

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