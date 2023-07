"Velho também transa. Muito", diz Xuxa em entrevista ao Gshow

A- A+

Em meio ao frisson do lançamento do documentário que esmiúça sua vida e trajetória, Xuxa Meneghel resolveu falar sobre sua vida sexual aos 60 anos, em entrevista ao site Gshow. Ao ser questionada sobre como se vê nessa nova fase etária, ela declarou: "Eu me vejo assim, fazendo coisas bacanas. Menos (coisas), mas bacanas. E obviamente eu com meu velho, cara. Dando muito, tirando o atraso, porque preciso contar uma coisa para vocês, gente: velho e velha também transam, muito."

Xuxa também revelou outros detalhes da sua intimidade, como o fato de ter uma coleção de vibradores, de ter se descoberto sexualmente com um chuveirinho e de ter planos com o namorado de visitar uma casa de swing. Ela revelou que tem vários “brinquedinhos” e que ganhou um vibrador de presente de aniversário de Angélica e Eliana.



"Elas duas me deram um vibrador, um modelo que não conhecia. Tem duas funções. Sugador, pendurado, tem duas bolinhas. Pois eu que apresentei a Li um e ficamos nesse clima de uma apresentar a outra quando descobrisse algo bacana”, disse. “Tenho rosinha, azulzinho. Mas tenho diferentes, para deixar em lugares diferentes, como a casa do Ju, minha casa, em Angra”, contou.

Sobre o namorado, Junno Andrade, Xuxa disse: "Junno quer me levar para andar de moto, ir em casa de swing lá fora. Ele quer que eu aproveite a vida, viva muito e aproveite tudo que não aproveitei. A gente virou vegano junto. A gente faz plano de sacanagem junto."

Veja também

FESTIVAL REC'N'PLAY REC'n'Play 2023: inscrições para o festival estão abertas